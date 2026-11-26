Der Kommunikationswissenschaftler und Plagiatsgutachter Stefan Weber hat der neuen Rektorin der Fachhochschule Kärnten, Kathrin Stainer-Hämmerle, heute schwere Plagiatsvorwürfe gemacht. In einer von FPÖ TV übertragenen Pressekonferenz mit dem FPÖ-Studentensprecher und Nationalratsabgeordneten Manuel Litzke präsentierte Weber ein 149 Seiten starkes Gutachten: 107 „belastbare Plagiatsfragmente“ in wissenschaftlichen Veröffentlichungen von 2000 bis mindestens 2019, davon 87 in der 2009 an der Universität Innsbruck eingereichten Doktorarbeit über die Briefwahl. Stainer-Hämmerle ist seit 1. Oktober Rektorin der Hochschule und tritt seit Jahren regelmäßig als Politikexpertin im ORF auf.

Die Dissertation „Die Briefwahl im deutschen Sprachraum. Ein systematischer Ländervergleich unter besonderer Berücksichtigung der Wahlrechtsgrundsätze in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz“ umfasst 270 Seiten und entstand an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bei dem Verfassungsrechtler Peter Bußjäger. In dem heute veröffentlichten Gutachten dokumentiert Weber unter anderem, dass Stainer-Hämmerle Ausführungen zum „Wutbürger“ unzitiert aus der Wikipedia übernommen habe. Formulierungen zu „politisch rechts“ und „politisch links“, die sie der Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann zuschreibe, stammten vom unerwähnten deutschen Lehrerausbilder Eckart Thurich. Auf Seite 6 der Doktorarbeit heißt es, die Bürger nähmen bei Wahlen ihr „identitäres Recht auf Mitbestimmung“ wahr; im unzitierten Originaltext gehe es um Rousseaus identitäre Demokratietheorie, die gerade nicht behaupte, dieses Recht sei in Wahlen einer Demokratie unserer Prägung verwirklicht. Weber spricht von einer „systematischen Verfälschung der Inhalte“ durch selektives Abschreiben.

Weber sagte, er habe die Dokumentation dem Berliner Plagiatexperten Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität vorgelegt. Dannemann habe ihm die Freigabe erteilt zu zitieren, die Funde lägen „jenseits der Bagatellgrenze“ und würden „für einen Entzug des Doktorgrades ausreichen“. Litzke forderte schärfere Regeln: Bei nachgewiesenen Plagiaten müsse am Ende die Aberkennung des Grades stehen. Die Prüfung dürfe nicht allein bei der Hochschule liegen, die den Titel verliehen hat; externe Gutachten, auch aus dem Ausland, sollten verbindlich sein. Außerdem bemängelte er, dass ORF-Bekanntheit in Österreich zum Sprungbrett für eine Hochschulkarriere werde. Die FPÖ hat den Umgang des Senders mit der Partei erst kürzlich am Fragenkatalog der „ZiB erklärt“ festgemacht.

Das Fachhochschulkollegium hatte Stainer-Hämmerle am 17. Juni zur akademischen Leiterin gewählt, die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die gebürtige Vorarlbergerin ist Professorin für Politikwissenschaft an der Hochschule und leitet den Bereich Public Management. Die Prüfung der Doktorarbeit begann dem Gutachten zufolge ehrenamtlich; die spätere Gesamtdokumentation wurde „geringfügig“ vom Freiheitlichen Bildungsinstitut in Wien finanziert. F-News hat bereits über Webers Vorwürfe gegen die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg berichtet, deren Dissertation er ebenfalls als schweres Plagiat bewertet hat.

Eine öffentliche Stellungnahme der Rektorin, der FH Kärnten oder der Universität Innsbruck lag am frühen Nachmittag noch nicht vor. Weber stellte die Frage, die über den Doktorgrad hinausreicht: Wenn schon die Doktorarbeit, der „Ausweis für eine akademische Karriere“, nicht korrekt gearbeitet sei, wie glaubwürdig sei Stainer-Hämmerle dann als Erklärerin der Politik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?