In der Basilika von Saint-Nicolas-de-Port bei Nancy ist ein Reliquiar mit einer Knochenreliquie gestohlen worden. Die französische Regionalzeitung L’Est Républicain berichtete darüber am 5. November 2026. Der Priester erstattete am 2. November Anzeige bei der Polizei in Dombasle-sur-Meurthe. Ein Diebstahl an einem bedeutenden Ort der Nikolausverehrung – doch wo bleibt der breite Aufschrei?

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 — Des OSSEMENTS attribués à saint Nicolas, évêque de Myre, conservés depuis 1098 à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, ont été VOLÉS dans leur reliquaire, au sein de la basilique, puis DÉTRUITS.



Le suspect, interpellé à son domicile, a reconnu avoir… pic.twitter.com/je7qtzj0Bo — L'Écho Chrétien (@lechochretien) November 7, 2026

In den für diesen Artikel geprüften großen französischen Medien, darunter Le Figaro, Le Monde, Libération, Le Parisien, La Croix und Franceinfo, fand sich bis zum späten Abend des 7. November kein passender überregionaler Bericht zu diesem Diebstahl. Eine breite nationale Empörungswelle war in dieser Recherche nicht erkennbar.

Für die Gläubigen geht es um mehr als einen gestohlenen Behälter. Saint-Nicolas-de-Port ist seit Jahrhunderten ein Wallfahrtsort. Der örtliche Förderverein beschreibt, wie die Verehrung einer aus Bari nach Lothringen gebrachten Nikolausreliquie Pilger anzog.

Der christliche Nachrichtenkanal L’Écho Chrétien griff den Fall am 7. November auf und meldete die Festnahme eines Mannes an dessen Wohnadresse. Name, Alter und Staatsangehörigkeit sind in den zugänglichen Berichten nicht veröffentlicht. PRODPRESS gibt die online verbreitete Darstellung wieder, der Mann habe den Diebstahl und die Verbrennung eingeräumt und aus „religiöser Ablehnung“ gehandelt. Eine Bestätigung durch Polizei oder Staatsanwaltschaft für dieses Motiv, das Geständnis oder die ebenfalls behauptete psychiatrische Begutachtung liegt in den geprüften Quellen nicht vor.

Es fehlen also wesentliche Angaben zu den Hintergründen, obwohl diese mit der Festnahme des Mannes zweifelsfrei bekannt sind. Ein medialer Aufschrei bleibt aus, es handelt sich ja nur um eine christliche Reliquie von eines der wichtigsten Heiligen, auch bekannt als Nikolaus. Das christliche Abendland existiert nur noch auf dem Papier von Geschichtsbüchern, anders lässt sich diese Lethargie kaum noch erklären.