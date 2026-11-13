Heute ist Freitag der 13., und das schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Nach dem 13. Februar und dem 13. März trifft es nun den November. Für die einen ist es ein Tag wie jeder andere, andere verschieben Termine, meiden Flüge oder bleiben lieber gleich im Bett. Doch woher kommt die Angst vor diesem Datum eigentlich?

Der Aberglaube setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die jeder für sich lange als Unglücksbringer galten. Die Zwölf gilt seit jeher als Zahl der Vollständigkeit: zwölf Monate, zwölf Stunden auf dem Zifferblatt, zwölf Apostel. Die 13 dagegen steht für das Überschüssige, das die Ordnung stört. Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und die zwölf Jünger zu dreizehnt am Tisch, und der Verräter Judas wird oft als dreizehnter Gast gedeutet. In der nordischen Mythologie platzt der Unruhestifter Loki als dreizehnter Gott in ein Gelage und stiftet den Tod des Lichtgottes Baldur an. Im deutschen Volksmund hieß die 13 lange das „Dutzend des Teufels“. Der Freitag wiederum ist im Christentum der Tag der Kreuzigung.

Beides zusammen ist jünger, als viele glauben. Gern wird die Verhaftung der Tempelritter durch den französischen König Philipp IV. am Freitag, dem 13. Oktober 1307, als Ursprung genannt. Belegt ist dieser Zusammenhang nicht, er wurde erst durch moderne Romane populär. Schriftliche Zeugnisse für Freitag den 13. als Unglückstag tauchen erst um 1900 auf. 1907 erschien der Börsenroman „Friday, the Thirteenth“ des Amerikaners Thomas W. Lawson, in dem Spekulanten genau diesen Tag fürchten. Ab 1980 machte die Horrorfilmreihe „Freitag der 13.“ das Datum endgültig weltberühmt. Die Angst vor der Zahl hat sogar einen Namen, Triskaidekaphobie, die vor dem Datum heißt Paraskavedekatriaphobie.

Die Folgen sind bis heute sichtbar. Viele Hochhäuser, vor allem in Nordamerika, haben offiziell keinen 13. Stock: Im Aufzug folgt auf die 12 direkt die 14, obwohl die Etage natürlich existiert. Der Aufzughersteller Otis schätzte 2002, dass bis zu 85 Prozent der Hochhäuser mit seinen Aufzügen keine 13. Etage ausweisen. Hotels vergeben oft kein Zimmer 13. Lufthansa, Swiss und Air France lassen in ihren Flugzeugen die Sitzreihe 13 aus. Andere Länder fürchten andere Zahlen. In Italien gilt die 17 als Unglückszahl, weshalb manche Flugzeuge auch keine Reihe 17 haben, in Spanien und Griechenland ist nicht der Freitag, sondern der Dienstag der 13. der gefürchtete Tag.

Die Statistik lässt sich davon nicht beeindrucken. Der ADAC findet in der amtlichen Unfallstatistik keinen Unterschied zwischen Freitag dem 13. und anderen Freitagen. Freitage sind generell unfallträchtig, aber wegen des Pendler- und Wochenendverkehrs, nicht wegen des Datums. Die Zurich Versicherung wertet ihre Schadenszahlen seit 2011 aus. In rund 96 Prozent der Fälle lagen die Meldungen bei Haftpflicht, Hausrat und Wohngebäude an Freitagen dem 13. unter dem Freitagsdurchschnitt, im Mittel um rund 17 Prozent. Auch die beiden Termine im Februar und März dieses Jahres verliefen ruhiger als ein gewöhnlicher Freitag.

Für manche ist die 13 sogar eine Glückszahl. Im Judentum werden Jungen mit 13 Jahren durch die Bar Mizwa religiös mündig, und der Gelehrte Maimonides fasste den Glauben in 13 Grundsätze. Manche Sportler tragen die 13 bewusst auf dem Rücken.

Und dann gibt es Menschen, denen das Datum schlicht egal ist, weil sie sich nicht vorschreiben lassen, wovor sie Angst haben sollen. Unsere Leser gehören dazu. Wer gelernt hat, Behauptungen zu hinterfragen, statt jeden Unsinn ungeprüft hinzunehmen, steigt auch heute in den Aufzug und drückt die 14, wohl wissend, dass es eigentlich die 13 ist.