Gen-Z-Proteste: Autonome wollen die Jugend für Krawalle missbrauchen

Linksextreme Autonome wollen die Jugendproteste der Generation Z wieder einmal für gewalttätige Krawalle missbrauchen. In einem am 14. November auf der Plattform Indymedia erschienenen Aufruf laden „ein paar Frankfurter Autonome“ militante Aktivisten aus ganz Deutschland für Freitag, den 20. November, in die Frankfurter Innenstadt ein. Der 31. Oktober, als in zahlreichen Städten Tausende junge Menschen auf die Straße gingen und es vor allem in Frankfurt zu schweren Ausschreitungen kam, solle „nicht nur wiederholt, er soll getoppt werden“.

Die Autoren, die sich selbst zur radikalen Linken und zu den Autonomen zählen, schreiben, sie seien von dem Ausmaß „überrascht“ und „begeistert“ gewesen. Die Polizei sei „ordentlich bepflastert“ worden, „wie in Köln und Hamburg“. Läden seien geplündert, Barrikaden angezündet worden. In Frankfurt habe es einen „stundenlangen Aufstand“ gegeben; radikale Linke hätten sich „die Frankfurter Zeil“ genommen.

Genau das soll sich nun mit „jungen bislang unpolitischen Menschen“ wiederholen. Die Autoren fordern „Mut“, „Power“ und „Schlagkraft“. „Waren aus überteuerten Geschäften sollen unter das Volk gebracht werden.“ Für den Fall eines Verbots drohen sie dem hessischen Innenminister und der Polizei, das gesamte Stadtzentrum zum „Konfrontationsfeld“ zu machen. „Und diesmal wird es nicht bei einigen wenigen demolierten Schaufenstern bleiben. Wir werden Feuer und Steine über die Metropole des Raubtierkapitalismus legen.“ Als Ziele nennen sie die Zeil, die Freßgass und Bankgebäude.

Wie die Bild berichtet, warnt der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft DPolG, Manuel Ostermann, vor einem „Angriff auf unseren Rechtsstaat“. Ein Staatsschützer sagte dem Blatt, die Bewegung der Schüler werde derzeit „gekapert“; brutale Gewalt werde als legitimes Mittel genannt.

Die Jugend soll wieder einmal den Vorwand liefern. Bleibt die Frage, wem diese Eskalation nützen könnte – und wie viele Agents provocateurs sich unter den Demonstranten befinden.