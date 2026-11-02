Generationenkonflikt? Nein danke!

Die Boomer sind an allem schuld und Generation Z ist faul und wohlstandsverwahrlost. Ja, ja und da fällt mir der oberbehämmerte Spruch ein, wer in seiner Jugend kein Sozialist sei, habe kein Herz und wer es im Alter immer noch sei, keinen Verstand. Das sind Weisheiten, die von PR-Agenturen für politische Kampagnen geschliffen wurden und den „Generationenkonflikt“ als Naturgesetz verkaufen, damit man sich der Jugend bedienen kann. Die Wahrheit könnte anders lauten, dass es in Gesellschaften, die sich noch näher an der Natur befinden, so etwas wie einen Generationenkonflikt gar nicht in der Form gibt, ja gar nicht geben kann, denn er wäre tödlich für den Fortbestand der Kultur.

Dort, wo Jugendliche aufgehetzt und indoktriniert werden, sind nicht immer nur Sozialisten und Kommunisten am Werk, wie es die eine noch verbliebene oppositionelle Seite beklagt. Alle Fanatiker, ob religiös oder politisch, bedienen sich der Jugend, jagen sie als Kanonenfutter in die Schützengräben, auf die Barrikaden, um sie im Kampf um die Macht zu verheizen. Die „sozialen“ Netzwerke nutzen die „Influencer“ um „Follower“ zu generieren, die Anhängerschaft soll „überzeugt“ werden und dieses Überzeug nie wieder ablegen, damit nur ja kein Selbst zum Vorschein kommt. Ich wüsste kein Mittel, um diesen ewigen Kreislauf zu stoppen, als aus dem Spiel auszusteigen, sich zu entscheiden, kein Jünger, kein Follower, nicht folgsam zu sein, auch wenn die Masse den anderen Weg wählt.