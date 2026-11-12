In Gießen ist heute gegen 12.50 Uhr beim Öffnen eines an eine Synagoge adressierten Briefes ein bislang unbekanntes Pulver freigesetzt worden. Der Brief enthielt zudem antisemitische und bedrohende Inhalte, teilte die Polizei mit.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich 26 Menschen in dem Gebäude auf. Sie wurden vorsorglich aus der Synagoge geleitet. Vier Personen befanden sich beim Öffnen des Briefes in unmittelbarer Nähe. Rettungskräfte untersuchten sie, alle vier blieben unverletzt und konnten vor Ort entlassen werden.

Polizei, Berufsfeuerwehr Gießen und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Wer den Brief verfasst hat und um welchen Stoff es sich handelt, ist bislang unbekannt.

Am Abend übernahm das Hessische Landeskriminalamt die Ermittlungen. Das Pulver wird nun kriminaltechnisch untersucht, um festzustellen, um welche Substanz es sich handelt und ob von ihr eine Gefahr ausgeht, teilte das LKA mit.