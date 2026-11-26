Das Goethe-Institut schreibt wieder Deutsch nach den Regeln. Seit dem 20. November verzichtet das weltweite Kulturinstitut auf Gendersternchen, Doppelpunkt und Unterstrich. An diesem Tag nahm die Mitgliederversammlung den neuen Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt an, mit der Unterzeichnung am selben Tag trat er in Kraft. Er legt fest, dass für die öffentliche Kommunikation des Instituts das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung gilt. „Gleiches gilt für Informations-, Lehr- und Prüfungsmaterialien“, teilte das Auswärtige Amt dem Tagesspiegel mit. Aus „Lehrer*innen“ werden damit „Lehrerinnen und Lehrer“ oder „Lehrkräfte“.

Ganz verschwunden ist das Gendern damit nicht. Paarformen und neutrale Begriffe bleiben ausdrücklich erlaubt, gestrichen sind nur die Sonderzeichen im Wortinneren. Das Institut selbst betont: „Das Goethe-Institut begegnet allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache. Gesellschaftliche Vielfalt abzubilden ist wichtig.“ Beschlossen hatte das Präsidium den Kurs nach eigenen Angaben schon im September, „im engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt“. Ziel seien einheitliche Standards nach innen und außen. Der bisherige Rahmenvertrag stammte aus dem Jahr 2004. Auf seiner Presseseite findet sich dazu bis heute keine eigene Mitteilung.

Den Anstoß gab Außenminister Johann Wadephul (CDU). Er hatte schon im Mai seinem Ministerium und den Botschaften verordnet, auf Gendersternchen zu verzichten. Das Auswärtige Amt finanziert das Goethe-Institut zum größten Teil und will dessen Arbeit nun nach eigenen Worten „grundsätzlich neu aufstellen, um das Institut klarer an den außenpolitischen Zielen der Bundesregierung auszurichten“. Die Begründung liefert der Rat für deutsche Rechtschreibung. Er hat die Aufnahme von Stern, Unterstrich und Doppelpunkt ins amtliche Regelwerk abgelehnt. Diese Zeichen gehörten „nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie“ und könnten zu „grammatischen Folgeproblemen“ führen, etwa bei „der*die Präsident*in“. Nach dem Auswärtigen Amt haben laut FAZ auch das Familienministerium und das Kulturstaatsministerium die Sonderzeichen gestrichen.

Im Institut selbst regt sich Widerstand. Dem NDR lag Mitte November ein interner offener Brief von Mitarbeitern vor. Sie sorgen sich um die Glaubwürdigkeit des Instituts bei Kunstschaffenden und Partnern, weil es im Ausland viele Projekte zu Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion betreibt. Der Vorstand nehme die Anliegen ernst, heißt es aus dem Goethe-Institut, die Entscheidung bleibe aber bestehen. Peter Schlobinski, Vize-Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache, sagte im WDR, der Stern entspreche „eben nicht der deutschen Rechtschreibung“. Was Verstöße gegen die neue Regel nach sich ziehen, wollte das Auswärtige Amt auf Nachfrage der Welt nicht beantworten.

Wer im Ausland Deutsch lernt, findet im Lehrbuch künftig dieselben Wörter wie auf der Website des Instituts. Früher wäre das eine Selbstverständlichkeit gewesen, heute ist es eine Nachricht. Während Hochschulen und Behörden Geschlechterfragen weiter zum Dauerthema machen und F-News die Sprachakrobatik für Neubürger schon einmal mit spitzer Feder durchgespielt hat, ist das Goethe-Institut beim Einfachsten angekommen: bei der Rechtschreibung, die es selbst in aller Welt unterrichtet. Dass es dafür einen Vertrag mit dem Auswärtigen Amt brauchte, sagt mehr über die letzten Jahre als über die deutsche Sprache.