Google-Cloud-Störung bremst Revolut-Zahlungen und Kryptohandel

Eine Störung bei Google Cloud hat am Dienstag auch Kunden der Finanzapp Revolut getroffen. Auf der deutschen Statusseite meldete das Unternehmen zeitweise Einschränkungen bei 31 Diensten. Dazu gehören Kartenzahlungen, Überweisungen, Bargeldabhebungen und Kryptowährungen. Coinzeitung berichtete zuerst ausführlich über die Folgen für Kryptonutzer.

Der technische Vorfall betraf laut Google Cloud die Region London. Ein Problem bei der Stromversorgung löste dort Ausfälle und erhöhte Fehlerraten aus. Die Stromstörung sei inzwischen entschärft, die Wiederherstellung der betroffenen Dienste laufe. Reuters berichtete unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person, dass die Revolut-Probleme mit dem Google-Ausfall zusammenhängen.

Revolut erklärte, Geld und Daten der Kunden seien sicher. Für Betroffene löst das jedoch das akute Problem nicht: Ein vorhandenes Guthaben hilft wenig, wenn die Karte an der Kasse abgewiesen wird oder eine Überweisung nicht durchgeht. Die Statusmeldung bedeutet nicht, dass jede Zahlung jedes Kunden gescheitert ist. Sie zeigt aber, wie viele Funktionen gleichzeitig eingeschränkt sein können.

Bei Kryptowährungen ist die Abhängigkeit besonders deutlich. Die Blockchain kann störungsfrei weiterlaufen, während eine App keinen Zugriff auf Handel oder Übertragungen bietet. Wer seine Coins bei einem Anbieter verwahren lässt, braucht dessen Server, Anmeldung und interne Systeme. Bei starken Kursschwankungen kann schon eine kurze Unterbrechung teuer werden.

Der Ausfall erinnert an ein Problem, das Revolut-Kunden schon beim jüngsten Datenvorfall beschäftigt hat: Finanzielle Unabhängigkeit sieht anders aus, wenn eine zentrale Plattform über Zugang und Transaktionen entscheidet. Auch die Pläne für Zahlungen per Gesichtsscan erhöhen die technische Abhängigkeit, statt sie zu verringern.

Wer während der Störung eine Zahlung, Überweisung oder Krypto-Order ausgelöst hat, sollte zunächst den Status prüfen und denselben Auftrag nicht vorschnell mehrfach absenden. Nach Wiederherstellung des Zugangs lassen sich Transaktionsverlauf und Kontostand abgleichen. Vor allem aber gilt: Eine zweite Zahlungsmöglichkeit und selbst verwahrte Coins können die Abhängigkeit von einer einzigen App begrenzen.