Über die Plattform des Software-Anbieters Optimizely ist am Montag Schadcode auf die Websites zahlreicher Großkonzerne gelangt. Optimizely bestätigte auf seiner Statusseite, ein Unbefugter habe eine Schwachstelle im Produkt Web Experimentation ausgenutzt und „bösartiges JavaScript“ in Kundenprojekte eingeschleust. Die Lücke sei geschlossen, der Code entfernt, betroffene Konten gesichert. Wie viele Kunden betroffen waren, sagt das Unternehmen nicht.

Konkrete Zahlen liefert der Sicherheitsforscher Scott Helme. Sein Unternehmen Report URI prüfte nach eigenen Angaben 1611 Optimizely-Skripte und fand den Schadcode in 188 davon, die zu 178 Organisationen gehören. Auf der Liste stehen unter anderem Zoom, BBC, CNN, Salesforce, IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM und der Krypto-Wallet-Hersteller Ledger. Die tatsächliche Zahl dürfte laut Helme höher liegen.

Der Code lud ein weiteres Skript nach. Dieses tauschte nach Report URI Krypto-Wallet-Adressen gegen die der Angreifer aus, auch in der Zwischenablage, griff Kreditkartendaten aus Formularen ab und sammelte Cookies und Screenshots. Auf iPhones und iPads lieferte es zusätzlich Exploit-Kits für iOS-Lücken aus. Krypto-Geld sei bereits gestohlen worden, Überweisungen an die Angreifer seien nachweisbar. Wer die Täter sind, ist offiziell nicht bekannt.

Das Perfide: Die infizierten Dateien kamen von Optimizelys eigenem Server, mit gültigem Zertifikat, und wurden von den Websites als vertrauenswürdig geladen. Die Konzerne selbst wurden nicht gehackt, ihre Besucher trotzdem angegriffen. Report URI rät, Krypto-Überweisungen nach dem Besuch betroffener Seiten zu prüfen und Kartenabrechnungen im Blick zu behalten.

Am Montagabend um 22:52 Uhr deutscher Zeit fand Report URI den Schadcode nur noch in einem der 188 Skripte. Eine Stunde zuvor waren es noch 169.