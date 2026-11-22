Der Sommer 2026 hat einen amtlichen Namen bekommen, noch bevor jemand die Totenscheine gelesen hat. In der Klimaschau 281 des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) vom 22. November 2026 geht es um die angeblichen Hitzetoten des „Mördersommers“. Das Robert-Koch-Institut liefert die Zahl, die Massenmedien die Moral.

Was das RKI selbst veröffentlicht, ist keine Zählung. Im abschließenden Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität vom 24. September 2026, Stand Kalenderwoche 37, schätzt die Bundesbehörde 16.000 hitzebedingte Sterbefälle, mit einem Intervall von 14.400 bis 17.600. Schon bis zur Kalenderwoche 29 waren es 9.800 – jene „fast 10.000“, die Frank Bosse von den Klimanachrichten im August analysierte und die das EIKE-Video aufgreift. Rund 9.600 Fälle rechnet das Institut der besonders heißen Woche 26 Ende Juni zu, weitere 4.200 den Wochen 31 bis 33 von Ende Juli bis Mitte August.

Das Verfahren beschreibt die Behörde offen. Hitze stehe auf dem Totenschein „normalerweise nicht als die zugrunde liegende Todesursache“. Deshalb müsse man „statistische Methoden“ anwenden. Typischerweise werde ab einer Wochenmitteltemperatur von etwa 20 Grad ein Anstieg der Sterblichkeit sichtbar. Die Zahl der „hitzebedingten“ Toten ergibt sich aus der Differenz zwischen einer Modellkurve mit Hitze und einer Kurve, in der die Temperatur bei etwa 20 Grad gedeckelt wird. Bosse fasst das schärfer: Man filtere Wochen über 20 Grad heraus und erkläre die Übersterblichkeit des Statistischen Bundesamtes in diesen Zeiten zu Hitzetoten. Das Modell sei simpel und liefere die gewünschten Ergebnisse. Die Unterscheidung, ob jemand an Hitze oder mit Hitze sterbe, werde nicht einmal versucht – wie schon bei den Covid-19-Toten.

Die Altersgliederung des Instituts stützt den Verdacht, dass hier vor allem das Sterben sehr alter Menschen umetikettiert wird. Von den 16.000 Modellfällen entfallen 8.200 auf die über 85-Jährigen, also mehr als die Hälfte. Unter 65 Jahren weist das RKI 1.510 Fälle aus und bricht diese Gruppe nicht weiter auf. In den bisherigen Höchstjahren 2018 und 2019 kam dasselbe Verfahren auf jeweils etwa 7.000 oder etwas mehr. Der Sommer 2026 liegt in der RKI-Rechnung damit mehr als doppelt so hoch wie jeder frühere Wert der Reihe seit 2016.

Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg, den das Video zitiert, moniert, dass diese Hitzetoten in keiner Todesursachenstatistik auftauchen. Sie werden errechnet. Das RKI sagt dasselbe, nur ohne die Pointe: Wer in einer heißen Woche stirbt, kann der Hitze zugeschlagen werden, auch wenn die eigentliche Ursache eine Vorerkrankung, ein Herzversagen oder ein ganz anderer Umstand war. F-News hat diese Etikettierung schon im Juli beschrieben, als das Institut noch von rund 5.100 Fällen sprach.

Was in der Hitze-Bilanz systematisch fehlt, ist die andere Jahreszeit. Antonio Gasparrini und Kollegen der London School of Hygiene & Tropical Medicine haben 2022 in der Fachzeitschrift The Lancet Planetary Health für England und Wales im Mittel der Jahre 2000 bis 2019 jährlich 791 der Hitze und 60.573 der Kälte zugerechnete Überschusstote ermittelt. Das ist das 76- bis 77-Fache. Für Europa kommt die Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission auf 363.809 kältebedingte gegen 43.729 hitzebedingte Todesfälle im Jahresmittel der Periode 1991 bis 2020 – immer noch das 8,3-Fache, wie F-News bereits festgehalten hat. Auch das sind Modellzahlen. Sie zeigen aber die Schieflage: Der Winter tötet weit mehr Menschen als der Sommer. Die Schlagzeile vom Klimakollaps braucht die Hitze.

Das RKI untersteht dem Bundesgesundheitsministerium. Es liefert eine große Zahl, ein Vorhersageintervall und die Sprache der Klimakrise. Die Klimaschau nennt das irreführend, weil damit das politische Narrativ vom menschengemachten Klimakollaps bedient werde. Die Rechnung geht auf, solange niemand nach der Diagnose fragt. Der Mördersommer stirbt auf dem Papier. Die Kälte begräbt weiter, ohne Kampagne.