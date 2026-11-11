Houellebecq formell beschuldigt: Bis zu einem Jahr Haft wegen Interview von 2022

Ein Untersuchungsrichter am Tribunal judiciaire in Nanterre hat den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq am Dienstag formell der Beihilfe zur Aufstachelung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe von Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion beschuldigt. Wie zuerst Le Figaro unter Berufung auf Justizkreise berichtete, geht es um Aussagen in einem Interview, das bereits im November 2022 in der Zeitschrift „Front populaire“ erschienen ist.

In dem Gespräch mit dem Philosophen Michel Onfray sprach der Autor des Romans „Unterwerfung“ von Muslimen als Bedrohung für die Sicherheit der Franzosen mit französischen Wurzeln. „Der Wunsch der französischen Bevölkerung mit französischen Wurzeln, wie man sagt, ist nicht, dass sich die Muslime assimilieren, sondern dass sie aufhören, sie zu bestehlen und anzugreifen. Oder, andere Lösung, dass sie gehen“, sagte Houellebecq demnach.

Außerdem sagte er Anschläge auf Muslime voraus: „Wenn ganze Gebiete unter islamischer Kontrolle stehen, wird es meiner Meinung nach Akte des Widerstands geben. Es wird Anschläge und Schießereien in Moscheen geben, in Cafés, die von Muslimen besucht werden, kurz: umgekehrte Bataclans.“ Damit bezog er sich auf die islamistischen Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris.

Die Union der Moscheen Frankreichs erstattete im Januar 2023 Strafanzeige gegen Houellebecq, Onfray und den Zeitschriftenleiter Stéphane Simon. Auch die Organisation MRAP zeigte den Autor an. Die Große Moschee von Paris, die Ende Dezember 2022 ebenfalls Anzeige erstattet hatte, verzichtete im Januar 2023 nach einem Gespräch mit Houellebecq auf die weitere Verfolgung.

Houellebecqs Anwälte Thibault de Montbrial und Louis Cailliez weisen den Vorwurf zurück. Die beanstandeten Äußerungen enthielten keine Aufforderung zu solchen Taten, auch nicht in indirekter Form, und seien von der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gedeckt. Ein Prophet des Unheils wünsche sich das Unheil nicht herbei. Houellebecq bedauere, dass intellektuelle Debatten zunehmend vor Gericht ausgetragen würden. In dem späteren Buch „Quelques mois dans ma vie“ nannte er einzelne Formulierungen ungeschickt.

Dem Schriftsteller drohen nach Angaben von Le Figaro bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe und 45.000 Euro Geldstrafe oder eine dieser beiden Strafen allein.