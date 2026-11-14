Apple hat den neuen 24-Zoll-iMac mit M6-Chip am 27. Oktober vorgestellt, seit dem 6. November ist er im Handel. Der Einstieg mit 10-Core-CPU und 10-Core-GPU kostet laut deutscher Pressemitteilung 1.799 Euro, die Ausbaustufe mit 12-Core-CPU und 12-Core-GPU 1.999 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Der Apple Store bestätigt dieselben Einstiegspreise. Am Gehäuse, am 4,5K-Retina-Display und an den sieben Farben hat sich nichts geändert. Neu sind der M6 mit bis zu zwei zusätzlichen CPU- und GPU-Kernen, Neural Accelerators in jedem GPU-Kern, eine Dual-16-Core-Neural-Engine, WLAN 7, Bluetooth 6, optional 2,5-Gigabit-Ethernet und nach Herstellerangabe bis zu doppelt so schneller interner Speicher. Apple verspricht gegenüber dem M4-iMac bis zu 1,5-mal mehr Tempo bei alltäglicher Arbeit, bis zu doppelt so schnelle Grafik und bis zu fünfmal schnellere KI direkt auf dem Gerät. Die ersten unabhängigen Tests zeichnen ein nüchterneres, aber klares Bild.

heise hat das Basismodell mit 16 Gigabyte RAM und der 256-Gigabyte-SSD geprüft und stellt fest: Der M6 hebt den iMac auf das aktuelle Leistungsniveau, Funk und Netz sind deutlich schneller – die kleine Basis-SSD ist aber nicht nur knapp, sondern auch viel langsamer als in vergleichbaren Macs. The Verge vergibt acht von zehn Punkten, nennt den Rechner einen unkomplizierten All-in-One für alle, die kein Kabelgewirr wollen, und kritisiert zugleich das fünf Jahre alte Design mit breiten weißen Rändern sowie den gestiegenen Preis. Ars Technica misst 15 bis 20 Prozent mehr Single-Core-Leistung als beim M4, 20 bis 30 Prozent im Mehrkernbetrieb und 20 bis 40 Prozent bei der Grafik. Unter Dauerlast liegt die Leistungsaufnahme des iMac-M6 bei rund 18 Watt; deshalb bleibt er etwas hinter Mac mini und MacBook Pro mit demselben Chip zurück, etwa fünf bis acht Prozent bei schweren CPU-Aufgaben und acht bis zwölf Prozent bei der Grafik. Engadget ermittelt im Geekbench 6 rund 4.552 Punkte (Single) und 20.363 Punkte (Multi), etwa 20 Prozent über dem Vorgänger; der Metal-GPU-Wert liegt mit 88.276 mehr als doppelt so hoch, der Geekbench-AI-Wert steigt von 50.704 auf 81.050. Tom’s Guide bestätigt ähnliche Geekbench-Werte und misst bei der SSD rund 6.600 Megabyte pro Sekunde lesend und 6.750 schreibend – gut doppelt so schnell wie im getesteten M4 – sowie deutlich kürzere Handbrake-Zeiten.

Für den Alltag im Browser, in Office-Programmen und bei Videokonferenzen ist der Sprung damit spürbar, aber kein Systemwechsel. Wer bereits einen M4-iMac hat und mit Speicher und Tempo zufrieden ist, hat nach den Tests keinen zwingenden Grund zu tauschen. Das größere Argument für den M6 ist lokale KI, anspruchsvollere Grafik und die schnellere Anbindung. Dafür verlangt Apple den Aufpreis und genau hier setzt die Alternative an: zertifizierte Rückläufer im Apple Store.

Am 14. November 2026 (Stand Vormittag, Europe/Berlin) bot Apple dort ausschließlich iMacs mit M4 an. Das günstigste sichtbare Angebot war der 24-Zoll-iMac mit 8-Core-CPU und 8-Core-GPU, 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD in mehreren Farben (unter anderem Gelb, Blau, Pink und Violett) für 1.429 Euro. Apple weist denselben Rechner mit 1.679 Euro als vorherigen Preis aus, die Ersparnis beträgt 250 Euro. Ein 10-Core-Modell mit Gigabit-Ethernet, ebenfalls 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD, stand unter anderem in Pink und Orange für 1.599 Euro (vorher 1.879 Euro, 280 Euro weniger). Weitere 8- und 10-Core-Ausbauten mit mehr RAM oder größerer SSD waren bis 2.899 Euro gelistet. Alle zertifizierten Refurbished-Geräte durchlaufen laut Apple eine volle Funktionsprüfung, kommen in einer neuen weißen Box und tragen die übliche einjährige eingeschränkte Herstellergarantie; AppleCare+ oder AppleCare One lassen sich dazukaufen, die Rückgabe ist kostenlos.

Rechnerisch liegt der neue M6-Einstieg damit 370 Euro über dem günstigsten offiziellen M4-Rückläufer – bei gleichem 24-Zoll-Gehäuse, gleichem Display und derselben einjährigen Garantie. Der M6 bringt den schnelleren Chip, WLAN 7 und die stärkere On-Device-KI. Der M4-Rückläufer bringt oft schon 16 Gigabyte RAM, bei der 10-Core-Variante vier Thunderbolt-4-Anschlüsse und Ethernet, und das Geld bleibt für mehr Speicher übrig. Denn die 256-Gigabyte-SSD bleibt in beiden Generationen der eigentliche Engpass; wer neu kauft, sollte sie nach dem heise-Test meiden.

Deshalb ist die Empfehlung eindeutig: Den neuen iMac mit M6 kauft, wer von einem Intel- oder M1-Gerät kommt, lokale KI-Modelle ernsthaft nutzen will oder die 12-Core-Ausbaustufe mit mehr RAM braucht – dann aber nicht in der kleinsten Speicherstufe. Für Büro, Familie und den typischen Schreibtischalltag ist der zertifizierte M4-Rückläufer im Apple Store die klügere Wahl. Wer mobil arbeiten will, findet mit dem MacBook Neo einen deutlich günstigeren Einstieg; der neue iMac kommt mit macOS 27. Die 370 Euro Differenz zum M6 steckt man besser in mehr Speicher.