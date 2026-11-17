Wie ZeroHedge unter Berufung auf CNN und sieben anonyme US-Geheimdienstquellen berichtet, soll der Iran Pläne entwickeln, hochrangige Vertreter der Trump-Administration mit einer schmutzigen Bombe oder chemischen Waffen in Washington D.C. anzugreifen. Mehrere Minister und enge Mitarbeiter, darunter Justizminister Todd Blanche, Finanzminister Scott Bessent, Außenminister Marco Rubio und Pentagon-Chef Pete Hegseth, sollen sich bereits auf Militärbasen im Raum der Hauptstadt zurückgezogen haben. Die Quellen sprechen von konkreten Orten und Zielen, betonen aber zugleich, es handle sich vorerst um das Offenhalten von Optionen, nicht um einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag. Das Weiße Haus dämpft: Sprecherin Lauren Bis erklärte, man beobachte alle potenziellen Bedrohungen, es gebe derzeit aber „keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Homeland“.

Das Muster erinnert an frühere Phasen, in denen anonyme Geheimdiensthinweise und maximale Ungewissheit die öffentliche Debatte bestimmten. Selbst die zitierten Quellen räumen ein, dass unklar bleibe, ob der Iran über Personal und Fähigkeiten verfüge, einen solchen Angriff tatsächlich umzusetzen. Während die Schlagzeilen bereits die schmutzige Bombe und chemische Waffen in den Raum stellen, bleibt die Beleglage dünn und von zahlreichen Einschränkungen durchzogen. Die Verlegung von Regierungsmitgliedern auf Basen wird zum sichtbaren Zeichen der Bedrohung stilisiert, obwohl die offizielle Stellungnahme des Weißen Hauses das Gegenteil signalisiert. Ähnlich zurückhaltend fielen in der Vergangenheit auch andere Geheimdienst- und Behördenaussagen aus, etwa bei der Bewertung unidentifizierter Flugobjekte oder bei wirtschaftlichen Spannungen mit dem Iran, die ohne Kriegsrhetorik real spürbar wurden.

Am Ende steht eine Geschichte mit großer Wirkung und geringer greifbarer Substanz. Die anonyme Quelle trägt keine Verantwortung, die Medien multiplizieren die Warnung, und die eigentliche Frage nach Beweisen gerät in den Hintergrund.