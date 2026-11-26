In einem neuen Videokommentar auf dem Kanal Politik Spezial nimmt Dr. Josef Thoma den europäischen Kurs gegenüber Russland aufs Korn. Kaum sei der Bug der russischen Fregatte Mercury im Golf von Bengasi verschwunden, hätten die deutschen Mainstream-Medien bereits die Ukrainer zum Sieger gekürt – so, als stünden denselben Ukrainern auch der erste Flug zum Mond, die Entdeckung der Kernspaltung und die Reise zum Südpol zu Buche. Wer wissen wolle, wie weit die Ukraine von Bengasi entfernt sei, müsse sich außerhalb der „Armenspeisung“ von ARD und ZDF umsehen.

Dann wird Thoma deutlich: Ultrapräzise Schläge über solche Entfernungen seien ohne Gerät, Geld und Koordinaten aus NATO-Staaten, voran den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, gar nicht denkbar. Die Angriffe auf die russischen Schiffe vor der libyschen Küste und auf die Krimbrücke seien „im Grunde genommen ein Angriff der NATO auf Russland“.

Was das den Partykeller in Berlin-Pankow angehe, der sich gerade frage, ob man Männlein, Weiblein oder eine „geschlechtslose Kaulquappe“ sei, antwortet Thoma: Nach durchkiffter Nacht könne morgens die Militärstreife vor der Tür stehen und die Herrschaften, säuberlich getrennt, an die Front führen. Als Kanonenfutter eigneten sie sich für die Karrierepläne von Friedrich Merz „immer noch glänzend“. Wer glaube, Wladimir Putin und sein Generalstab würden NATO-Angriffe auf Land, Infrastruktur und Versorgung tatenlos hinnehmen, der glaube auch, die Erde sei eine Scheibe und Napoleon und Hitler hätten den Krieg gegen Russland gewonnen.

Zum ersten Mal, sagt Thoma, befalle ihn eine ganz konkrete Angst vor einem Krieg. Erstaunlich sei, wie willenlos sich die Bürger Westeuropas von einer Führungsclique, die „politisch längst aus dem letzten Loch pfeift“, in einen Krieg treiben ließen, den sie niemals gewinnen könnten. Ein bankrottes, deindustrialisiertes Land wie Deutschland habe darin kaum eine andere Rolle, als Kanonenfutter zu stellen, bis sich die Machthaber in Sicherheit gebracht und „eine goldene Nase verdient“ hätten. Dem „BlackRock-Beauftragten Fritz Merz“ trauten die eigenen Leute nicht einmal eine geordnete Übergabe an die Konkursverwaltung zu.

Die europäischen „Drei-Käse-Hochs“ hätten Putins Waffen, Ressourcen und der Weite seines Landes nichts entgegenzusetzen. Eine Oreschnik-Rakete auf deutsche Erdgasspeicher würde Tausende Haushalte in Eiskeller verwandeln; ein Treffer in den Waffenfabriken, mit denen sich Volkswagen über die Ruinen retten wolle, beschleunige nur die Pleite. Auf Hilfe durch Merz und seine Kriegstreiber sei im Ernstfall noch weniger Verlass als im Frieden: Die hätten genug damit zu tun, sich selbst zu retten.

Wie Thoma schon früher mit dem deutschen Untertanen abrechnete und davor warnte, sich in einen dritten Krieg treiben zu lassen, schließt er auch diesmal ohne Beschwichtigung: „Ich habe Angst, und Sie, liebe Zuhörer, sollten sie auch haben.“