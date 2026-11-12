„Normal oder Super?“, fragte der Tankwart früher. In Kandel in der Pfalz stellt sich die Frage seit Mittwochmorgen neu. Ein 33-Jähriger füllte an einer Tankstelle Benzin in eine Trinkflasche und trank einen Teil davon, teilte die Polizei heute mit.

Bezahlt hat er den Kraftstoff nicht. Stattdessen verließ er das Tankstellengelände und randalierte wenige Meter weiter auf einem Gehweg. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei in die Klärstraße gerufen. Als die Streife eintraf, war der Mann bereits in einen angrenzenden, gut besuchten Supermarkt weitergezogen.

Weil er erheblich alkoholisiert war und dazu Benzin getrunken hatte, wollten die Beamten ihn ins Krankenhaus bringen. Der 33-Jährige versuchte, sich aus ihren Griffen zu winden, und wehrte sich gegen die Fesselung. Am Ende landete er trotzdem in der Klinik. Verletzt wurde niemand.

Ob das noch normal ist oder schon Super, muss nun keiner mehr entscheiden. Fest steht nur der Tarif: Der Mann muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.