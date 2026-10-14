KI-Goldrausch an der Börse: Vier Chipriesen kassieren Milliarden

Rechenzentren verschlingen Milliarden, die Chipanbieter melden Rekordumsätze. Coinzeitung hat vier Namen aus dem KI-Goldrausch zusammengetragen: Nvidia, Broadcom, AMD und Micron. Für F-NEWS ist daran vor allem eines bemerkenswert: Die Börse verkauft vier verschiedene Aktien, doch hinter ihnen steht weitgehend dieselbe Wette auf immer neue Investitionen in künstliche Intelligenz.

Nvidia ist der Platzhirsch. Der Konzern meldete für sein Ende Juli abgeschlossenes Quartal 96,2 Milliarden Dollar Umsatz, davon 89 Milliarden im Geschäft mit Rechenzentren. Dort liefern seine Prozessoren die Rechenleistung für große KI-Modelle. Diese Zahlen sind echte Einnahmen, keine bloßen Zukunftsversprechen. Aber der Kurs einer Aktie hängt nicht nur daran, was heute verkauft wurde, sondern daran, wie viel Wachstum Anleger für morgen bereits bezahlen.

Broadcom verdient an maßgeschneiderten KI-Chips und der Netzwerktechnik, die riesige Rechner miteinander verbindet. 16,7 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern meldete das Unternehmen im jüngsten Quartal. AMD will Nvidia bei Prozessoren und KI-Beschleunigern Marktanteile abnehmen; sein Rechenzentrumsgeschäft stieg auf 6,7 Milliarden Dollar. Bei beiden hängt viel davon ab, ob wenige mächtige Großkunden ihre Ausbaupläne tatsächlich durchziehen. Eine angekündigte KI-Fabrik ist noch kein dauerhaft rentables Geschäft.

Micron verkauft den Speicher, ohne den die schnellsten KI-Chips nicht viel ausrichten. Der Konzern meldete 54,23 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, gegenüber 11,32 Milliarden ein Jahr zuvor. Das ist ein gewaltiger Sprung. Gerade der Speichermarkt kennt aber harte Zyklen: Sobald Hersteller Kapazitäten ausbauen und Preise fallen, können glänzende Margen rasch schrumpfen.

Wer alle vier Aktien im Depot hat, streut zwar über Firmennamen, aber kaum über den zugrunde liegenden Trend. Alle profitieren vom selben Wettlauf der großen Rechenzentrumsbetreiber. Wenn diese Kunden Bestellungen verschieben, Strom und Baukosten steigen oder die erhofften KI-Gewinne ausbleiben, kann der Druck mehrere Titel gleichzeitig treffen. Für deutsche Anleger kommt hinzu, dass die Papiere in Dollar notieren und Wechselkurse die Rendite verändern.

F-NEWS hat bereits über Warnungen vor einer KI-Blase und über die Verbindung zwischen KI-Boom und wachsender Verschuldung berichtet. Die neuen Umsatzzahlen widerlegen solche Risiken nicht. Sie zeigen, wer am Aufbau der Infrastruktur jetzt verdient. Ob die Betreiber der Anlagen später genug einnehmen, um die Rechnung zu bezahlen, steht auf einem anderen Blatt.

Die vier Unternehmen sind keine Geheimtipps. Ihre großen Zahlen sind bekannt und stecken längst in den Erwartungen der Börse. Der gefährliche Teil des Goldrauschs beginnt dort, wo Anleger aus einem Rekordquartal eine Garantie für das nächste machen.