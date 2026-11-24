Ein kirchlicher Ratgeber stellt Pubertätsblocker für Minderjährige als mögliche Hilfe dar. Wie die katholische Zeitung Die Tagespost berichtet, werden die Medikamente als sinnvoll beschrieben, um Jugendlichen bei Zweifeln an ihrem Geschlecht Zeit für weitere Entscheidungen zu verschaffen.

Pubertätsblocker greifen jedoch in die natürliche körperliche Reifung ein. Bei Jugendlichen mit angeblicher Geschlechtsdysphorie werden sie außerhalb ihrer eigentlichen Zulassung eingesetzt. Die aktuelle deutschsprachige Leitlinie erlaubt den Einsatz ab dem frühen Pubertätsstadium Tanner 2 nach Diagnostik und mit Zustimmung der Eltern. Sie nennt zugleich mögliche Folgen wie eine verringerte Knochendichte. Werden anschließend gegengeschlechtliche Hormone gegeben, kann die Fruchtbarkeit verloren gehen.

Auch die Vorstellung einer bloßen Pause ist umstritten. F‑NEWS berichtete bereits über die medizinischen Risiken für Minderjährige. Großbritannien hat die routinemäßige Abgabe von Pubertätsblockern beendet; der Deutsche Ärztetag forderte 2024, solche Behandlungen nur noch im Rahmen kontrollierter Studien vorzunehmen.

Umso befremdlicher ist es, wenn ausgerechnet kirchliche Beratung einen medizinisch und ethisch hoch umstrittenen Eingriff als hilfreiche Option erscheinen lässt. Seelsorge sollte junge Menschen nicht in einen Behandlungspfad führen, dessen langfristiger Nutzen wissenschaftlich nicht ausreichend belegt ist und an dessen Ende irreversible Hormongaben oder Operationen stehen können.

In deutschen Kliniken wurden binnen eines Jahres mehr als 1.000 geschlechtsverändernde Eingriffe bei 15- bis 25-Jährigen vorgenommen. Wenn ein kirchlicher Ratgeber Pubertätsblocker als sinnvoll beschreibt, übernimmt er eine umstrittene medizinische Position. Gerade die Kirche sollte Kindern nicht einreden, eine gesunde Pubertät sei ein Problem, das man mit Medikamenten stoppen müsse.