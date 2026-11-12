Kita-Tests für alle: Die AfD stimmt dem Kontrollprogramm der Koalition zu

Der Bildungsausschuss des Bundestages hat den Weg für verpflichtende Sprach- und Entwicklungstests in Kitas frei gemacht. CDU/CSU und SPD stimmten für den geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung – und die AfD stimmte mit. Grüne und Linke lehnten ihn ab. Die Abstimmung im Bundestagsplenum ist für den 12. November vorgesehen. Was als Hilfe für Kinder mit Förderbedarf verkauft wird, beginnt mit einer pauschalen Erhebung bei jedem Kind.

Nach dem Regierungsentwurf sollen Fachkräfte spätestens im fünften Lebensjahr nicht nur die Sprache, sondern auch Selbstregulation, Motorik und mathematische Fähigkeiten aller Kita-Kinder erfassen. Kinder ohne Kita sollen ebenfalls untersucht werden; Einzelheiten regeln die Länder. Bei festgestelltem Bedarf soll Förderung folgen. Für die Erhebung sind mindestens zwei Stunden pro Kind vorgesehen, für Planung und Begleitung der Förderung mindestens 30 Minuten pro Kind und Woche.

Natürlich braucht ein Kind, das bei Schuleintritt kaum Deutsch versteht, rechtzeitig Hilfe. Doch daraus folgt kein überzeugender Grund, jedes Kind einer staatlich vorgeschriebenen Erhebung in mehreren Entwicklungsbereichen zu unterwerfen. Auch Kinder, deren Eltern keinen solchen Bedarf sehen, sollen erfasst und dokumentiert werden. Ihre Ergebnisse könnten auf Anforderung an die aufnehmende Grundschule weitergegeben werden. Der Entwurf sieht eine Löschung spätestens ein Jahr nach Schuleintritt vor. Das begrenzt die Speicherung, beseitigt aber nicht die Frage, warum diese Datensammlung für alle nötig sein soll.

In der Debatte über mangelnde Deutschkenntnisse muss logischerweise der Anteil von Kindern ernst genommen werden, die zu Hause „überwiegend eine andere Sprache“ sprechen. Das Statistische Bundesamt zählt 2026 in Kitas gut 907.000 solcher Kinder. Diese Zahl ist jedoch keine Statistik über Sprachdefizite.

Gerade deshalb wirkt die Antwort der Regierung wie Aktionismus. Statt den tatsächlichen Bedarf sauber zu bestimmen und dort Personal bereitzustellen, schafft sie zuerst eine Pflicht für alle. Hier wirft man einfach alles in einen Topf und verschleiert damit die Probleme, die durch immer höher steigenden Anteil von nichtdeutschen Kindern entstehen.

In einer früheren F-News-Meldung war bereits die Ausweitung auf Kinder ohne Kita Thema. Die Forderung nach einer Kita-Pflicht in Baden-Württemberg zeigte, wie schnell aus einem konkreten Sprachproblem ein allgemeiner Eingriff in die Familienentscheidung werden kann. Der neue Bundesentwurf führt keine Kita-Pflicht ein. Er macht aber die Feststellung des Sprach- und Entwicklungsstands flächendeckend verbindlich.

Die AfD kritisierte im Ausschuss laut Bundestag, dass Eltern mit häuslicher Betreuung stärker unterstützt werden sollten. Trotzdem stimmte sie der Vorlage zu. Wer sich sonst gegen staatliche Bevormundung von Familien stellt, sollte erklären, warum er eine Untersuchungspflicht für sämtliche Kinder mitträgt. Förderung für Kinder, die sie brauchen, ist sinnvoll. Ein Testprogramm für alle ist noch kein Beweis, dass diese Kinder danach auch die nötige Hilfe bekommen.