In Berlin-Mitte meldet COMPACT-TV-Chef Paul Klemm am Mittwochmittag einen nächtlichen Übergriff. In einem am 25. November um 12.11 Uhr veröffentlichten Video auf X schildert er, in der Nacht am Rande der YouTube Music Awards 2026 von einer „Schläger-Truppe“ attackiert worden zu sein, die ein „Rap-Manager“ auf ihn gehetzt habe. Er sei leicht verletzt worden, die Kamera sei in die Spree geflogen.

«Ich wurde eben zusammengeschlagen!» Attacke heute Nacht beim Youtube Music Award in Berlin: Ein Rap-Manager hetzt eine Schläger-Truppe auf COMPACT – ich leicht verletzt, Kamera in der Spree! pic.twitter.com/zMgFViTvA5 — ✏️Paul Klemm (@DerPaulKlemm) November 25, 2026

Die Aufnahmen belegen einen Teil der Szene, aber nicht alles. Zu sehen sind ein Gerangel zweier dunkel gekleideter Männer mit Anzugträgern an der Steinbrüstung über der Spree, ein späteres Foto mit Rötungen an Klemms rechter Schläfe sowie zwei Berliner Streifenwagen mit Blaulicht vor dem Spreekarree nahe der Friedrichstraße. Für den Abend zuvor ist das Berliner Preisverleihungs-Dinner durch YouTube bestätigt, die Rapperin Badmómzjay gehörte zu den Nominierten. Eine Pressemitteilung der Polizei Berlin liegt bis zum Nachmittag nicht vor.

COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer griff den Vorfall um 12.37 Uhr auf X auf und kündigte für den Abend einen Beitrag auf YouTube an. Mitten in diese Eskalation fällt jedoch ein offener Bruch innerhalb des rechten und patriotischen Spektrums, der schon am Vorabend begonnen hatte. Auslöser war Elsässers Begeisterung über die Berliner Abgeordnete Vanessa Emde, die am 24. November nach monatelangem Streit über ihre Israel-Positionen aus der Fraktion Die Linke ausgeschlossen worden war. Elsässer nannte die Linkspartei eine „Verräterpartei“, lobte Emde als „überzeugte und überzeugende Antiimperialistin“ und versprach, „die anständigen Menschen“ würden sie unterstützen, falls sie etwas Eigenes gründe.

EIL! Linksfraktion wirft Vanessa Emde raus! Die Linkspartei ist eine Verräterpartei, die für Regierungsbeteiligung eine überzeugte und überzeugende Antiimperialistin unter den Bus wirft. Wenn Emde jetzt was Eigenes macht, werden sie die anständigen Menschen unterstützen – weit… — Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) November 24, 2026

Darauf zog der österreichische Publizist Gerald Grosz – sonst an der Seite der FPÖ für einen strikten Asylstopp aktiv – um 22.17 Uhr eine scharfe Trennlinie. Das deutsche COMPACT-Magazin sei für ihn kein patriotisches oder konservatives Medium mehr, sondern ein „publizistisches Sammelbecken aus völkischer Ideologie, sozialistischem Gedankengut, Verschwörungserzählungen, Rassentheorien und unverhohlenem Antisemitismus“. Das Blatt bewege sich zwischen „Prawda“ und „Stürmer“. Künftige Termine werde er so legen, dass es weder räumlich noch zeitlich Berührungspunkte gebe. Schon bei der Beurteilung der Nahost- und Iran-Konflikte lagen Welten zwischen Elsässers scharfer Kritik an Israel und den USA und Grosz’ kompromisslosem Kurs.

Ich bin ein entschiedener Gegner der Sippenhaft. Aber zum Schutz meiner Überzeugungen, meiner Glaubwürdigkeit und meiner Arbeit ziehe ich klare rote Linien. Das deutsche COMPACT-Magazin ist für mich längst kein patriotisches oder konservatives Medium mehr, sondern ein… pic.twitter.com/1jdvtdh5q5 — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) November 24, 2026

Am Morgen um 7.35 Uhr hielt Patrick Lenart, Aktivist der Identitären Bewegung, gegen Grosz – fast fünf Stunden bevor Klemm über den Berliner Angriff berichtete. Lenart wandte sich ausdrücklich gegen Grosz, nicht gegen Elsässer, und warf ihm vor, mit Begriffen wie „völkischer Ideologie“, „Stürmer-Blatt“, „Rassismus- und Antisemitismus-Keule“ sowie „Kontaktschuld“ das gemeinsame Lager zu spalten. Harte Kritik sei nötig, aber wer solche Ausgrenzungsmuster übernehme, werde am Ende selbst zu den „Ungeheuern, die wir eigentlich bekämpfen“. Grosz konterte im Thread, er gehöre nicht zu Lenarts Lager und sprach von einer „digitalen Echokammer des Neonazismus“.

Man beachte das Wording von @GeraldGrosz: "…völkischer Ideologie… Verschwörungserzählungen". Dazu der Versuch, unser Lager – zu dem ohne Zweifel auch @COMPACTMagazin gehört – durch Distanzierungen zu spalten.



Ich meine damit nicht harte Kritik, die erlaubt sein muss und… https://t.co/uKWf91RAtY — Patrick Lenart (@PatrickLenart) November 25, 2026

Erst nach Klemms Angriffsvideo verknüpfte Lenart beide Stränge direkt. Um 12.57 Uhr zitierte er Klemms Post und setzte Grosz’ Verurteilung von COMPACT darüber – gefolgt von einer spitzen Frage: „Wer hat’s gesagt? Linke Rapper oder rechter Polit-Influencer?“ Die Linie zieht Lenart damit ausdrücklich zwischen der Gewalt auf der Straße und Grosz’ Abgrenzungsrhetorik, während er Elsässer im selben Wortwechsel gegen Grosz in Schutz nahm.

"Das deutsche COMPACT-Magazin ist für mich längst kein patriotisches oder konservatives Medium mehr, sondern ein publizistisches Sammelbecken aus völkischer Ideologie, sozialistischem Gedankengut, Verschwörungserzählungen, Rassentheorien und unverhohlenem Antisemitismus."



Wer… https://t.co/tfVOQpaBkK — Patrick Lenart (@PatrickLenart) November 25, 2026

Am Ende prallen an einem Tag zwei Konflikte aufeinander: draußen in Berlin der handfeste Vorwurf gegen Schläger aus dem Umfeld einer Preisverleihung, drinnen im Netz der Streit um Querfront-Flirts mit linken Antiimperialisten und das eigene Vokabular. Wer Gewalt gegen Reporter beklagt, muss klären, was sich an der Spree tatsächlich zugetragen hat – und wer im eigenen Lager rote Linien zieht, merkt gerade, wie schnell sie wie gegnerische Brandmauern klingen.