Köln: Frau tritt Fünfjährige gegen den Kopf

Eine 26-jährige Frau ist in Köln wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, ein fünfjähriges Mädchen unvermittelt angegriffen und mehrfach gegen den Kopf getreten zu haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln heute mit.

Der Angriff ereignete sich am Donnerstagmittag, 12. November, auf der Dillenburger Straße – im Beisein der Mutter des Kindes. Das Mädchen, der Frau nach Polizeiangaben unbekannt, erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein unbeteiligter Zeuge eingegriffen und die Angreiferin gestoppt haben.

Beamte einer Mordkommission nahmen die 26-Jährige am Freitag fest. Die Frau verfügt nach Angaben der Polizei über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittler beschreiben sie als mutmaßlich psychisch krank.

Am Samstag wurde die Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.