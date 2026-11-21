Die Bild-Zeitung macht am Samstag daraus eine fertige Geschichte: vier „Russen-Provokationen“ in 24 Stunden, eine „neue Aggressivität“. Grundlage ist ein Beitrag, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend auf X veröffentlicht hat. Die Zeitung übernimmt die Zuschreibung, ohne die einzelnen Vorgänge zu prüfen. Nachgerechnet ergibt sich kein einheitlicher Beweis.

Au cours des 24 dernières heures, plusieurs de nos partenaires européens et de nos alliés ont été de nouveau confrontés à des incidents graves qui dénotent une agressivité nouvelle de la part de la Russie.



Je tiens d'abord à marquer ma solidarité avec la Pologne,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2026

In der Nacht zum 20. November sind nach Angaben der Regierung in Warschau drei russische Objekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und im Südosten niedergegangen: bei Nowy Lipowiec eine Marschflugkörper vom Typ Ch-101, bei Rudnik nad Sanem ein weiteres Objekt, das Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz als Rakete einordnet, bei Mołodycz nach vorläufiger Einschätzung Teile einer Strahldrohne. Tote und Schäden an kritischer Infrastruktur gibt es nicht. Ministerpräsident Donald Tusk sagt, die Trümmer seien „mit Sicherheit“ aus Russland. Dass es sich um eine absichtliche Provokation handele, bleibt bei ihm eine Einschätzung; einen Zusammenhang mit Manövern der „Koalition der Willigen“ in der Nähe bezeichnet die Regierung selbst als Hypothese.

Macron stützt sich außerdem auf die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die am Donnerstag beim Berliner Treffen der Ukraine-Partner von wiederholten Verletzungen des moldauischen Luftraums durch russische Drohnen berichtet habe. Die Präsidentschaft in Chișinău hat das bestätigt. Eine von Paris unabhängig geprüfte Beweislage legt der Élysée dazu nicht vor.

Der dänische Geheimdienst PET hat am Freitag amtlich mitgeteilt, ein vereiteltes Attentat vom 25. September auf einen ukrainisch-amerikanischen Staatsangehörigen nördlich von Kopenhagen sei nach seiner nachrichtendienstlichen Bewertung von russischen Diensten geplant und in Gang gesetzt worden. Zwei Personen sind wegen versuchten Mordes und der Unterstützung eines fremden Dienstes angeklagt. Der PET selbst trennt diese Bewertung von dem, was ein Gericht später feststellen muss. Die russische Botschaft in Kopenhagen nennt die Vorwürfe unbelegt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat die Zuschreibung politisch übernommen. Macron reiht den Vorgang unter die „letzten 24 Stunden“, obwohl die Tat im September liegen soll und am Freitag nur die amtliche Zuordnung nachgereicht wurde.

In Estland führt der Inlandgeheimdienst KAPO einen vereitelten Brandanschlag vom 14. November auf den Drohnenhersteller Threod Systems in Viimsi auf einen Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU zurück. Acht Verdächtige, sämtlich Einwohner Lettlands, wurden festgenommen. Die Regierung in Tallinn hat am Freitag beschlossen, den Straßenverkehr über die Grenze zu Russland ab dem 1. Dezember auszusetzen. Der Kreml hat die estnische Beschuldigung als unbegründet zurückgewiesen.

Was in 24 Stunden zusammenkam, sind also vor allem amtliche Zuschreibungen und eine Grenzentscheidung – nicht vier am selben Tag nachgewiesene Angriffe. Die Bild-Zeitung macht daraus dennoch ein geschlossenes Muster.

Belegt ist der innenpolitische Druck: Im November-Barometer von Elabe, erhoben am 3. und 4. November, vertrauen nur noch 13 Prozent der Befragten Macron die Lösung der großen Probleme des Landes an, der niedrigste Wert, den das Institut je für ihn gemessen hat; 82 Prozent misstrauen ihm. Das Minderheitskabinett von Premierminister Sébastien Lecornu muss den Staatshaushalt durch ein zersplittertes Parlament bringen. Der Fehlbetrag 2026 wird mit 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung angegeben, das Ziel waren 5 Prozent. Am Freitag räumte Haushaltsminister David Amiel ein, für 2027 seien mindestens weitere sechs Milliarden Euro Einsparungen nötig.

Im Oktober trugen migrantische Milieus aus den Banlieues und Linksextreme der Ultragauche – darunter vermummte Black-Bloc-Gruppen – schwere Straßenunruhen durch das Land. Innenminister Laurent Nuñez stellte am 18. Oktober fest, bereits zur Mittagszeit, in Marseille schon am Morgen, hätten mehrere Tausend Ultragauche-Angehörige öffentliche Gebäude und Sicherheitskräfte angegriffen; anschließend seien sie von Straftätern eingeholt worden, die in Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Straßburg, Grenoble, Nizza, Limoges und weiteren Städten Geschäfte geplündert und verwüstet hätten. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Innenministerium mehr als 2.000 Festnahmen und mehr als 600 verletzte Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute. Präsident Macron selbst sprach am selben Abend in seiner Ansprache an die Franzosen von «Factieux» aus Ultragauche-Grüppchen, «rejoints par de nombreux délinquants»: In Limoges brannte das Rathaus, in Lyon das Tourismusamt, in Marseille wurde das Rathaus gestürmt, in Bordeaux die Residenz des Prefekten angegriffen.

In Lyon gingen laut der Préfecture des Rhône mehrere Tausend Personen in wilden Zügen vor, geführt von Angehörigen «de mouvances radicales d’ultra gauche et autonomes»; sie setzten das Tourismusamt in Brand und plünderten die Geschäftsstraßen der Presqu’île. In Grenoble löste sich nach Angaben der Préfecture de l’Isère eine vermummte, ausgerüstete und überwiegend bewaffnete Gruppe von rund 300 Personen aus dem ersten Aufzug, griff Polizei, Rathaus und Rektorat an; rund 800 Gelegenheitsstraftäter plünderten mehr als dreißig Geschäfte, am Abend griff die Gewalt auf die Banlieue Échirolles über. In Bordeaux nahm die Préfecture der Gironde nach Plünderungen durch mehrere Tausend Personen rund 120 Menschen fest und verhängte eine Ausgangssperre für unbegleitete Minderjährige unter anderem in der Rue Sainte-Catherine. Die Pariser Polizeipräfektur verhängte Ausgangssperren an der Place de la République und bei den Halles gegen «groupes de jeunes délinquants»; in der Banlieue Saint-Denis nahm sie 23 Personen nach einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft fest, in Gagny weitere Plünderer.

Lenkt Macron mit seiner Russland-Liste von diesen Krawallen durch Migrantenmilieus und Linksextreme ab? Belegt ist, dass er vier Vorgänge unterschiedlicher Beweislage und unterschiedlichen Datums zu einem Bild neuer Aggressivität zusammenzieht – und dass große deutsche Medien dieses Bild ungeprüft weiterreichen.