Lebensschutz: Ungarn kehrt zurück zur Barbarei – Herzschlagregelung vor der Abschaffung

Ungarn schafft eine der wichtigsten Lebensschutzregeln Europas ab. Ministerpräsident Péter Magyar kündigte am 12. November an, die sogenannte Herzschlagregelung zu kippen. Seit 2022 mussten Frauen vor einer Abtreibung ein eindeutiges Lebenszeichen ihres ungeborenen Kindes vorgeführt bekommen, in der Regel den Herzschlag. Die Umsetzung läuft laut katholisches.info noch.

Wie die ungarische Regierung am 16. November mitteilte, soll der Arzt künftig nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Frau die Lebenszeichen des Kindes kennenlernen kann. Lehnt sie ab, muss sie das weder begründen noch unterschreiben. Zugleich soll die „Pille danach“ ab 14 Jahren rezeptfrei werden.

Die Regelung verbot keine Abtreibung und verkürzte keine Frist. Sie verlangte nur, dass eine Mutter vor einer unumkehrbaren Entscheidung sieht, worüber sie entscheidet: ein lebendes Kind mit schlagendem Herzen. Die Regierung behauptet, die Zahl der Abtreibungen sei seit 2022 gestiegen und die Regel habe Frauen zusätzlich belastet. 21 Lebensrechtsverbände beklagten laut katholisches.info, bei der Anhörung des Gesundheitsministeriums weitgehend außen vor geblieben zu sein.

Magyar, dessen Partei Tisza die Wahl im April gewann, sucht die Nähe zu Brüssel, das unter Orbán Milliarden eingefroren hatte. Katholisches.info wertet die Abschaffung als Lieferung an die EU.

Aus der Pflicht zum Hinsehen wird ein Angebot zum Wegsehen. Das Herz des Kindes schlägt trotzdem.