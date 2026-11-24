Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, doch Besteller können Verträge im Ausland schließen. Gegen diesen Auslandsumweg richtet sich eine neue Petition der Aktion „Kinder in Gefahr“ an den Bundestag. Sie fordert ein vollständiges Verbot ohne Schlupflöcher. Mathias von Gersdorff wirbt im Christlichen Forum für die Unterschrift.

Die Initiative sieht in der Leihmutterschaft einen Angriff auf die Würde von Mutter und Kind. Ihre Petition nennt das Geschäft Menschenhandel und verlangt, dass Geld, Auslandsverträge und politische Privilegien das deutsche Verbot nicht mehr aushebeln können. Dahinter steht ein einfacher Gedanke: Ein Kind darf nicht Gegenstand eines Vertrags werden, der Schwangerschaft, Geburt und Übergabe im Voraus regelt.

Im Bundestag liegt inzwischen ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion vor. Wie der Bundestag mitteilt, wurde die Vorlage am 12. November erstmals beraten und an den Rechtsausschuss überwiesen. Sie soll Besteller bestrafen, die eine Leihmutterschaft vereinbaren oder die Leistungen einer Leihmutter in Anspruch nehmen. Vorgesehen sind drei Monate bis zwei Jahre Freiheitsstrafe; auch der Versuch soll strafbar sein. Die Regel soll nach dem Entwurf unter bestimmten Voraussetzungen selbst dann greifen, wenn die Leihmutterschaft im Ausland stattfindet.

Genau das meint die Initiative mit dem italienischen Modell: Das Verbot soll nicht an der Grenze enden, während deutsche Auftraggeber im Ausland Verträge schließen und die Kinder anschließend nach Deutschland bringen. F-NEWS hat die derzeitige Rechtslage erläutert und über Unionspolitiker berichtet, die ebenfalls eine Ausweitung des Verbots fordern.

Felizitas Küble macht auf X auf die Petition aufmerksam. Wer die Forderung nach einem vollständigen Verbot unterstützt, kann die Petition hier unterzeichnen. Der Gesetzentwurf ist noch kein beschlossenes Gesetz.