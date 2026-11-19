Der Hersteller Ledger hat manipulierte Hardware-Wallets in Berlin entdeckt. Wer seit Januar 2026 in der Stadt ein Gerät gekauft hat, soll sich beim Kundensupport melden. Das geht aus einem Update hervor, das Ledger am Mittwoch veröffentlicht hat. Eine Hardware-Wallet ist ein kleines Gerät, das die Zugangsschlüssel zu Kryptowährungen offline verwahrt – sie gilt als eine der sichersten Arten, Bitcoin und Co. selbst zu halten.

Laut Ledger handelt es sich um „einige wenige“ veränderte Geräte, die sich auf Berlin konzentrieren. Zusätzlich prüft das Unternehmen Berichte über zwei präparierte Geräte in Dubai. Zwei Nutzer gaben auf X an, dort zusammen rund 604.000 Dollar verloren zu haben; Kaufort und ob die Geräte tatsächlich manipuliert waren, sind von Ledger nicht bestätigt. Die Analysefirma Bitquery schätzt den Schaden in Berlin und Dubai auf rund 1,68 Millionen Dollar aus 16 Wallets. Ledger selbst hat keine Summe genannt.

„Es ist derselbe Vorfall“, schreibt Ledger. Im Oktober waren in Südostasien Kunden des Händlers CryptoBilis um ihr Guthaben gebracht worden; Bitquery bezifferte den Schaden damals auf rund 102 Millionen Dollar aus 335 Wallets. Nach früheren Angaben von Ledger kauften die Täter echte Geräte, bauten zusätzliche Elektronik ein und brachten sie über Händler wieder in den Verkauf.

Alle bestätigten Geräte weisen laut Ledger dieselbe Veränderung auf: Ein eingebautes Bauteil fängt bei der Einrichtung die Wiederherstellungsphrase ab – meist 24 Wörter, mit denen sich eine Wallet jederzeit auf einem anderen Gerät wiederherstellen lässt. Wer diese Wörter kennt, kann das gesamte Guthaben abziehen. Das Unternehmen betont, es gebe keine Schwachstelle im Sicherheitschip oder Betriebssystem und keinen bestätigten Fall mit einem Gerät, das auf ledger.com gekauft wurde. Weitere Geräte könnten auftauchen, insgesamt bleibe die Zahl klein.

Das Problem liegt nicht in der Technik, sondern im Vertriebsweg. Wer ein Gerät aus Berlin seit Januar 2026 besitzt – oder eines aus Dubai oder von einem Händler in Südostasien – und Zweifel hat, soll es laut Ledger nicht mehr verwenden, es nicht selbst öffnen und den Support kontaktieren. Guthaben sollen auf eine neue Wallet übertragen werden, die auf einem direkt bei ledger.com gekauften Gerät eingerichtet wurde, ohne die alte Wiederherstellungsphrase oder ein optionales Zusatzpasswort weiterzuverwenden. Ledger empfiehlt, Fälle bei der Polizei anzuzeigen, und bietet vorübergehend Prüfungen samt Röntgenaufnahme im Werk im französischen Vierzon an. „Wir werden Sie nie nach Ihrer Wiederherstellungsphrase fragen“, stellt das Unternehmen klar; Betrüger dürften die Meldung für gefälschte Warnmails nutzen. Grundsätzlich gilt: solche Geräte nur direkt beim Hersteller kaufen. Auch der Konkurrent Trezor hat zuletzt gemeldet, über den Versanddienstleister Skladon seien Daten zu rund 27.000 Bestellungen abgeflossen – Namen und Adressen, nicht die Schlüssel der Wallets.

Am Markt bleibt die Lage angespannt. Bitcoin notierte am Donnerstagmorgen um 8.01 Uhr (Berliner Zeit) laut CoinGecko bei 63.637 Dollar (58.032 Euro), ein Minus von 1,4 Prozent in 24 Stunden. Ether verlor 0,1 Prozent auf 1.805 Dollar, Solana gewann 0,6 Prozent auf 75,05 Dollar, XRP verlor 0,2 Prozent auf 0,98 Dollar. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Dezember sei nötig, wenn die Notenbank eine weitere Erhöhung im Januar nicht klar ankündige. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Oktober-Sitzung hielten einige Mitglieder den damaligen Verzicht auf eine Erhöhung für eine knappe Entscheidung.

Bestätigt ist bisher, dass in Berlin manipulierte Geräte auftauchten – und dass Ledger keinen Fall kennt, in dem das Gerät direkt beim Hersteller gekauft wurde.