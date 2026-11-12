In einem Café in der Mannheimer Innenstadt ist am späten Mittwochabend ein 42-jähriger Mann erschossen worden. Tatverdächtig ist ein 39 Jahre alter bulgarischer Staatsangehöriger, teilten Staatsanwaltschaft Mannheim, Polizeipräsidium Mannheim und Landeskriminalamt Baden-Württemberg heute gemeinsam mit.

Gegen 23 Uhr soll der 39-Jährige mit dem 42-Jährigen in Streit geraten sein und im Verlauf der Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe auf ihn geschossen haben. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Ein 51-Jähriger wurde ebenfalls verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß.

Rund eine Viertelstunde später trafen Fahndungskräfte den Mann in der Nähe des Tatorts an. Er soll auf die Polizisten geschossen haben, die Beamten erwiderten das Feuer. Der 39-Jährige wurde verletzt und ist außer Lebensgefahr, die Polizisten blieben unverletzt. Neben dem Verdächtigen fanden die Ermittler eine Schusswaffe. Ob es die Tatwaffe ist, wird noch geprüft.

Woher die Waffe stammt und worum es bei dem Streit ging, ist bislang offen. Erst im Oktober hatte in Baden-Württemberg ein Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch für Aufsehen gesorgt, als Beamte in Tuttlingen einen bewaffneten Afghanen am Rathaus erschossen.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt führt das Polizeipräsidium Mannheim. Den Schusswaffengebrauch der Polizei untersucht, wie in solchen Fällen üblich, das Landeskriminalamt.