Hilfe, ich werde überwacht! Nicht aber mein Oldtimer. Während dieser friedlich in der Garage allem Zeitlichen trotzt, läuft die Überwachung meiner alten Knochen Tag und Nacht weiter. Selbst im Schlaf bin ich auf Sendung und strahle wie das grüne Zifferblatt von Großvaters Armbanduhr.

An meinem Oberarm klebt jetzt ein kleiner Sensor. So groß wie ein Zwei-Euro-Stück, fast genauso flach. Vierzehn Tage lang entgeht ihm keine meiner kulinarischen Sünden. Spaghetti Carbonara, Hirschbraten mit zu vielen Spätzle und Soße, Hefezopf mit Marmelade oder Schokoladenweihnachtsplätzchen zur energetischen Befeuerung meines irdischen Körpers. An meiner Blutzuckerkurve lassen sich die Folgen all dieser Genüsse ablesen. Beim Lesen welcher Internetseiten ich eine Kontaktschuld auf mich lud, das wird andernorts gespeichert.

Mein Beitrag zum deutschen Brauereisterben

Ein kleines Bier zu 0,5 Liter wirkt bei mir mitunter wie ein Kometeneinschlag. Der Blutzucker schießt nach oben, als hätte ich eine doppelte Portion Dampfnudeln mit Vanillesoße verspeist. Mein kleiner Sensor gefährdet damit unmittelbar die ohnehin schon gefährdete deutsche Brauereiwirtschaft. Was die Politik nicht schafft, besorgt die Medizintechnik.

Mens sana in corpore sano

Sinn des Ganzen ist es ja, den Zuckergehalt meines rund sechs Liter fassenden Blutkreislaufs zu überwachen. Schließlich sollen die Buchstaben, die meine Synapsen täglich zu politischen Kommentaren zusammenfügen, nicht infolge einer Unterzuckerung auf die schiefe linke Bahn geraten.

Ein fünf Millimeter kurzer, nadeldünner Messfühler reicht dazu in mich hinein. So ähnlich wie der Ölmessstab beim Auto, nur eben viel kleiner. Und das tut aber gar nicht weh, höchstens ein bisschen.

Mein Hinweisgeber am Oberarm

Die Datenübermittlung erfolgt per Blauzahn (Bluetooth). Mein kleiner Funksensor hat den ganzen Tag tüchtig zu tun. Bei meiner bayerisch-schwäbischen Ernährungsweise mit Käsespätzle und gebräunten Zwiebeln wird ihm auch einiges abverlangt. Jede Minute erstattet er Meldung an mein Handy. Und schon piepst der Alarm, wie an der Schleuse beim Flughafenscanner. Blutzucker 212. Am Armaturenbrett blinken ja auch Lichtchen, so ähnlich.

Wenn mein Handy piepst, und das tut es auch während einer Besprechung, zücke ich es aus der Jackentasche. Blutzucker 80, Tendenz fallend. Um Gottes willen! Ich verlasse die Konferenz, strebe zum Casino und genehmige mir ein Stück Sachertorte mit Kakao mit einem Schuss Cognac.

Zurück in der Konferenz. Wenig später meldet mein Hinweisgeber 198. Himmel, Herrgott, Sakrament! Wieder raus aus der Konferenz. Meine Insulinspritze führe ich ständig in der Jackentasche mit. Ich überschlage meinen persönlichen Insulinbedarf. Ein kleiner Piks in den Oberbauch, der in meinem Falle sehr geräumig ist. Für meine Tapferkeit belohnt mich niemand, wie ansonsten üblich, mit Bratwurst für einen kleinen Piks.

Meine Apfeluhr, ein weiterer Spitzel

An meinem linken Handgelenk trage ich eine Apfeluhr (Apple Watch). Sie zählt meine Schritte, misst meinen Puls, registriert meine Atemfrequenz, erstellt ein EKG und überwacht meinen Schlaf. Sollte ich einmal vom Stuhl fallen, kann sie sogar den Abschleppdienst verständigen, der in meinem Falle Rettungsdienst heißt.

Steigt mein Puls abends gegen 20:08 Uhr plötzlich auf 90, weiß ich, was zu tun ist. Fernseher ausschalten! Die Tagesschau hat wieder zu viel Adrenalin produziert.

Früher wusste ich beim Aufwachen selbst, ob ich gut geschlafen hatte. Heute muss ich erst meine Armbanduhr befragen. Gelegentlich sind wir unterschiedlicher Auffassung, wenn die Messung des Atem-CPAP-Geräts mir nur 75 statt 99 Punkte anzeigt. Der kleine Absacker unterm Tisch, der Underberg, war schuld, nicht ich. Meine Zuckerwerte der vergangenen 90 Tage kann ich mir in wunderschönen Kurven darstellen lassen. Das sieht aus wie der Jahresabschlussbericht eines DAX-Konzerns. Nur dass bei mir steigende Kurse nicht immer Anlass zur Freude sind.

Meine 100 Kilogramm im Dienste der inneren Sicherheit

Wenn künftig sogar Autowerkstätten den Nachrichtendiensten Telemetriedaten liefern müssen, warum sollte man sich dann auf die Automobile beschränken? Meine 100 Kilogramm produzieren doch viel interessantere Daten als die drei Tonnen benzhaltiges Eisen in meiner Garage.

Vielleicht werden eines Tages Blauzahn-Empfangsgeräte im öffentlichen Raum so selbstverständlich sein wie heute die Überwachungskameras. Damit verschaffen sich dann auch Dritte Infos zu meinem 4-Kammer-Motor mit Direkteinspritzung. Betrete ich das Bürgeramt, das Finanzamt oder den Bundestag, könnte bereits am Eingang eine Meldung auf dem Bildschirm des zuständigen Beamten erscheinen:

„Achtung! Der Herr steht bei Blutzucker 75. Denkfähigkeit nach amtlicher Einschätzung erheblich eingeschränkt. Was er von sich gibt, ist nicht ernst zu nehmen.“ Eine behördliche präventive Absolution, wie praktisch!

Blutzucker als politische Größe

Welche Bedeutung der Blutzucker in der politischen Szene haben kann, zeigte schon der spätere Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU). Ein medizinisches Gutachten, das ihm unter anderem wegen Unterzuckerung eine verminderte geistige Leistungsfähigkeit bescheinigte, verhalf ihm 1961 zu einem Freispruch in der bayerischen Spielbankenaffäre. Der Spitzname „Old Schwurhand“ blieb.

Herr Vorsitzender, bitte nehmen Sie meine Blutzuckerkurve zu den Gerichtsakten!

Auch bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen könnten die dort gelegentlich auftretenden drostenhaften Erinnerungslücken fortan medizinisch erklärt werden.

Neben der verbleibenden Redezeit eines Abgeordneten könnte auf dem Bildschirm des Bundestagspräsidenten künftig dessen aktueller Blutzuckerwert erscheinen. Unter Umständen könnte ihm bereits aus medizinischen anstelle ideologischer Gründe das Wort entzogen werden. Ordnungsgelder würden wegen Unterzuckerung entfallen.

Vor wichtigen Bundestagsabstimmungen, insbesondere beim Hammelsprung, sollte der medizinische Dienst des Bundestages vorsorglich die Blutzuckerwerte aller Abgeordneten feststellen. Neben den Türen für Ja, Nein und Enthaltung wäre eine vierte Tür vorzusehen. Sie führt zur Konditorei im dritten Stock.

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages wäre lediglich um eine Blutzuckerordnung zu ergänzen.

Politisch motivierte Pulsschwankungen

Betrete ich das Finanzamt, steigt mein Puls. Verlasse ich es, sinkt er wieder. Der zuständige Nachrichtendienst könnte daraus schließen, dass ich dem Fiskus nicht mit der gebotenen Herzlichkeit begegne. Besonders interessant wäre die Zusammenführung meiner Pulsdaten mit dem Fernsehprogramm. Bei welcher Ministerrede steigt mein Puls? Bei welchem Politiker schlafe ich ein? Und bei welchem bleibe ich wider Erwarten völlig gelassen?

Wozu noch einen V-Mann anwerben, wenn der Mann bereits selber funkt?

Ich bin jedenfalls bestens vernetzt, rund um die Uhr sendebereit und habe selbstverständlich nichts zu verbergen. Meine Konditorin, meine Leberkässemmel-Fachverkäuferin und mein Hausarzt könnten bei Bedarf weitere Auskünfte über mich erteilen.

Eines aber möchte ich mir bis auf Weiteres verbitten: dass sich der Staat ungefragt an meiner privaten Bordelektronik zu schaffen macht. Eine weitere Veränderung der Bevölkerungspyramide darf nicht eintreten.