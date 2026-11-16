Eine 41-jährige Frau aus Gummersbach ist am Samstagnachmittag mit einem Messer leicht verletzt worden, nachdem eine Fußgängerin ihr Auto beschädigt und sie anschließend verfolgt hatte. Die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis teilte den Vorfall heute mit.

Demnach wollte die Autofahrerin am 14. November gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Hohler Straße in die Einmündung des Hauptzollamtes abbiegen. In diesem Moment querte eine Fußgängerin den Einmündungsbereich und zerkratzte mit einem Messer die Motorhaube des Autos. Die 41-Jährige versuchte daraufhin, mit ihrem Wagen in Richtung Dieringhauser Straße zu entkommen, musste dort aber an der roten Ampel anhalten.

Die mit dem Messer bewaffnete Frau verfolgte das Auto der Gummersbacherin zu Fuß. Durch die geöffnete Fahrertür verletzte sie die Autofahrerin leicht mit dem Messer und entfernte sich anschließend. Die 41-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und nahm eine mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine 38-jährige Wohnungslose, die nach Polizeiangaben sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Ein Untersuchungsrichter ordnete die vorläufige Unterbringung in einer forensischen Einrichtung an. Die Ermittlungen dauern an.

Ebenfalls am Samstag bedrohte in Bad Pyrmont eine 49-jährige Frau Zuschauer einer Kinderturnveranstaltung mit einer Nagelschere. Das teilt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden heute mit.

Die Polizei wurde gegen 13:08 Uhr zu einer Sporthalle in der Südstraße gerufen. Dort soll die Frau zunächst herumgeschrien und anschließend mehrere Zuschauer mit einer Nagelschere bedroht haben. Die eintreffende Streife stellte die stark alkoholisierte Frau auf dem Parkplatz vor der Halle fest. Sie befand sich nach Polizeiangaben offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand, bedrohte auch die Beamten mit der Nagelschere und reagierte nicht auf Ansprachen. Daraufhin wurde sie mit körperlichem Zwang zu Boden gebracht und entwaffnet.

Im Gewahrsamsbereich der Polizei Bad Pyrmont trat sie bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme einem 28-jährigen Polizeibeamten gezielt in den Genitalbereich. Der Beamte verspürte Schmerzen, wurde aber nicht verletzt. Wegen ihres psychischen Zustands brachte die Polizei die Tatverdächtige in eine Spezialklinik. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.