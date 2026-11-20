Auf dem Südfriedhof in Niederkassel-Mondorf (Rhein-Sieg-Kreis) haben Unbekannte mehr als 100 Gräber verwüstet. Eine 81-Jährige entdeckte den Schaden am Mittwochmorgen. Die Täter hatten die gesicherten Grableuchten herausgerissen, die Glaseinsätze zerschlagen und Scherben samt Kerzen auf den Wegen verstreut.

Es ging um das Metall. Die Polizei fand einen Teil der Beute in einem Beutel auf dem Friedhof, die Diebe wurden nach Einschätzung der Kreispolizei womöglich gestört. Die Tat geschah vermutlich in der Nacht vom 17. auf den 18. November. Die Stadt Niederkassel fasst den Zeitraum weiter, von Montag bis Mittwoch, und bittet Angehörige, Schäden an ihren Grabstellen bei der Polizeiwache Troisdorf zu melden. Wie viele Leuchten insgesamt fehlen, ist noch offen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (18.11.) mehr als 100 Gräber auf einem #Friedhof in #Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) verwüstet. Sie erbeuteten mehrere #Grableuchten. Laut #Polizei gingen die Täter dabei sehr gewaltsam vor. Sie rissen die gesicherten Grablichter heraus… pic.twitter.com/KXrlliGPbx — RTL WEST (@RTLWEST) November 19, 2026

Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Sie fragt, wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Südfriedhof an der Straße Am Langohr gesehen hat. Für die Angehörigen der Toten bleibt ein Trümmerfeld aus Glas und Kerzen.