Eine weitreichende Störung bei Microsoft 365 legt seit Donnerstagabend E-Mail und weitere Cloud-Dienste weltweit lahm. Nutzer kommen über mehrere Verbindungswege nicht an ihre Exchange-Online-Postfächer; betroffen sind auch Anwendungen wie Teams, SharePoint und Copilot. Der Konzern bestätigte über den Status-Account @MSFT365Status, dass die Verbindungsprobleme Anwender in jeder Region treffen können. Auf der öffentlichen Statusseite spricht Microsoft von einer Dienstbeeinträchtigung bei Microsoft 365 für Unternehmen und Verbraucher.

Gegen 18.54 Uhr mitteleuropäischer Zeit untersuchte Microsoft zunächst Meldungen aus Amerika, wonach der Zugriff auf Exchange-Online-Postfächer gestört sei. Bereits kurz nach 19 Uhr weitete der Konzern die Warnung auf die gesamte Microsoft-365-Verbindung aus. Unter den Vorgängen EX1550543 und MO1550821 im Admin-Center veröffentlichte er in der Nacht eine überarbeitete Liste der betroffenen Dienste und Funktionen.

Als Ursache nannte Microsoft zunächst eine erhöhte Last auf einem Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen. Später stellte der Konzern klar: Die Last entstehe nicht durch mehr Datenverkehr, sondern dadurch, dass eine größere Zahl von Servern unerwartet ausgefallen sei und die restliche Infrastruktur unter Druck setze. Die betroffenen Systeme seien an automatisierten Zustandsprüfungen gescheitert; die Fehlschläge könnten von einer Komponente stammen, die die Servergesundheit verarbeitet. Einen Kernprozess auf den betroffenen Servern beschrieb Microsoft als überlastet, was Kapazität gekostet habe. Eine kürzlich vorgenommene Änderung, die mit dem Beginn der Störung zusammenhinge, habe man nicht identifiziert. Vorsorglich stoppte der Konzern alle Deployments und prüfte zugleich, ob das Zurücknehmen einer kleinen Zahl jüngerer Konfigurationsänderungen die Erholung beschleunigen könne.

Die Entstörung kommt nicht voran. Server, die Microsoft wieder in den Dienst nahm, wurden erneut nicht ansprechbar, sobald Verkehr auf ihnen lastete. Der Konzern räumte ein, die bisherigen Schritte hätten nicht die erwartete Entlastung gebracht. Später bestätigte er, die zur Verbesserung der Betriebsfähigkeit eingeleiteten Änderungen griffen „nicht wie erwartet“. Teilweise Erholung in einzelnen Regionen sei nicht von Dauer gewesen.

We’ve monitored the status of the changes applied to improve serviceability and confirmed they're not taking as expected. We’re identifying alternate workstreams that can be applied to increase capacity in the face of sustained traffic management imbalances. More info under… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Microsoft-Vizepräsident Charles Lamanna bedauerte die Ausfälle und erklärte, es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um die Folge böswilliger oder cyberbezogener Aktivität handele.

Weil Behörden, Unternehmen und Privatnutzer weltweit auf Microsoft 365 angewiesen sind, reicht die Störung weit über einzelne Postfächer hinaus. Auch in Deutschland traten die Probleme seit dem frühen Donnerstagabend auf. Der Konzern hat die Betroffenheit aller Regionen selbst bestätigt.

Am Freitag um 7.12 Uhr MEZ teilte Microsoft mit, man arbeite weiter an der Wiederherstellung der Frontend-Server und an einer weiteren Optimierung des Datenverkehrs, um Stabilität und Kapazität zu verbessern. Eine umfassendere Darstellung steht unter der Meldung MO1550821 sowie auf status.cloud.microsoft.