NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt macht den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) nach einem Brand seines Autos in Berlin mitverantwortlich. Das Portal berichtete am Freitagmorgen, in der Nacht sei in Charlottenburg der Wagen des Chefredakteurs angezündet worden und ausgebrannt. In einem Beitrag auf X richtet sich Reichelt an Günther: „Wenn unseren Leuten oder unserem Eigentum etwas zustößt – it’s on you. Dann warst du mit dabei.“

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Nach dem Brandanschlag auf sein Auto wendet sich NIUS-Chefredakteur Julian Reichelt @jreichelt an Daniel Günther (CDU), der NIUS bei Lanz „Feinde von Demokratie“ nannte: „Wenn unseren Leuten oder unserem Eigentum etwas zustößt – it's on you. Dann warst du… pic.twitter.com/Kiw4Krl4Bo — NIUS (@niusde_) November 13, 2026

Nach Darstellung von NIUS ereignete sich der Brand gegen 3 Uhr. Reichelt nannte den Vorfall in der Morgensendung des Portals einen „gezielten Anschlag“ und einen „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien“. Er vermutete ein linksextremes Vorgehen. Täter, Brandursache und Motiv sind behördlich nicht bestätigt. Die Polizei Berlin hatte am Freitagvormittag keine Pressemitteilung zu dem Vorfall veröffentlicht.

Den Vorwurf der Mitverantwortung knüpft Reichelt an Günthers Auftritt in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom 7. Januar 2026. Dort sagte der CDU-Politiker laut den späteren Gerichtsentscheidungen unter anderem: „Wer hat denn dagegen geschossen? Nius und solche Portale… Wir müssen aufwachen und sehen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind.“ Über NIUS-Artikel, mit denen er etwas zu tun habe, erklärte er: „Da stimmt in der Regel nichts drin. Das ist … vollkommen faktenfrei.“

Die Betreiberin von NIUS zog deshalb vor das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht und verlangte, die Äußerungen zu unterlassen und zu widerrufen. Die 6. Kammer lehnte den Eilantrag am 5. Februar 2026 ab (Az. 6 B 2/26): Günther habe die Sätze nicht als Ministerpräsident, sondern als Parteipolitiker gesagt; sie seien dem Land daher nicht zuzurechnen. Das Oberverwaltungsgericht wies die Beschwerde am 23. April 2026 zurück (Az. 6 MB 9/26) und erklärte den Beschluss für unanfechtbar.