Seit dem 23. November stehen in den Niederlanden drei Männer vor Gericht. Der Vorwurf, den das Algemeen Dagblad und De Gelderlander jetzt beim Namen nennen: Sie sollen einen noch sehr jungen Mann im Kronenburgerpark von Nijmegen ausgeraubt und anschließend vergewaltigt haben. „Es läuft einem ein Schauer über den Rücken.“ Monate zuvor hatte die Polizei denselben Vorgang nur ein „mögliches Gewaltereignis“ genannt. Wieder wird die Wahrheit erst spät und unvollständig ausgesprochen.

Die Tat fällt in die Nacht vom 19. auf den 20. August 2026, zwischen 3.30 und 4.45 Uhr, in der Nähe der Tierweide im Park. Die Polizei sperrte das Gelände ab und arbeitete den ganzen 20. August mit der Spurensicherung. Details, schrieb sie, teile man wegen der laufenden Ermittlungen und im Interesse des Opfers nicht mit. In einer Mitteilung vom 24. August nennt sie zwei Festnahmen: am 22. August einen 29-jährigen, am 23. August einen 31-jährigen Mann, beide aus der Gemeinde Land van Cuijk, beide in Haft und unter vollständigen Kontaktbeschränkungen. Eine dritte Festnahme, die genaue Tat und die Herkunft der Beschuldigten stehen in diesen Bulletins nicht.

Ende August wurde die Staatsanwaltschaft etwas deutlicher. Sie verdächtigte beide Männer des Diebstahls mit Gewalt, den 29-Jährigen zusätzlich eines Sexualdelikts, berichteten das Reformatorisch Dagblad und NU.nl. Ein Untersuchungsrichter der Rechtbank Gelderland verlängerte die Haft um 14 Tage. Über das Opfer sagte die Behörde nichts. Vor Gericht am 23. November sind es drei Beschuldigte. Der Vorwurf lautet auf Raub und anschließend Vergewaltigung eines noch sehr jungen Mannes.

Was in vielen Berichten weiter hinten liegt oder ganz fehlt, zieht PVV-Fraktionschef Geert Wilders nach vorn. Er zitiert das Algemeen Dagblad wörtlich: „Es handelt sich um Männer im Alter von inzwischen 30, 31 und 28 Jahren aus Algerien. Alle drei befinden sich in einem Asylverfahren.“ Die Polizei hatte im August nur Wohnort und Alter zweier Festgenommener genannt. Die Zahlen passen zu den damaligen 29 und 31 Jahren – und zu einem dritten Beschuldigten von 28 Jahren, der in den Polizeimeldungen nicht vorkommt.

“Het gaat om mannen van inmiddels 30, 31 en 28 jaar oud uit Algerije. Ze zitten alle drie in een asielprocedure.”https://t.co/RYpJd5mN0P — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2026

Im deutschsprachigen Netz wird derselbe Fall aufgegriffen und auf das Algemeen Dagblad verwiesen: ein junger Mann ausgeraubt und vergewaltigt, drei Männer vor Gericht.

Nijmegen (Niederlande): Ein junger Mann wurde in einem Park in Nijmegen ausgeraubt und vergewaltigt. Drei Männer stehen nun vor Gericht. „Es läuft einem ein Schauer über den Rücken.”



So titelte heute die niederländische Zeitung „Algemeen Dagblad“ in ihrem Artikel. Die Tat geht… — hansdampf (@twitschery) November 24, 2026

Monatelang ein „mögliches Gewaltereignis“, ohne Tatbestand, ohne Täterbeschreibung, ohne Herkunft. Erst vor Gericht wird aus dem Behördenwort eine Vergewaltigung. Und erst ein Oppositionspolitiker zieht den Satz über Algerien und das Asylverfahren aus dem Zeitungstext nach vorn, den andere lieber in der hinteren Spalte lassen. So wird in Europa aus Aufklärung ein nachgereichtes Detail.