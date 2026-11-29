Der Nikolaus habe in Niederösterreichs Kindergärten „seinen festen Platz“. So steht es in der Mitteilung der Landesregierung. Gleichzeitig schreiben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Kindergärten, sie mögen Nikolaus, Advent und Weihnachten „auch heuer bewusst feiern“. Denselben Appell gab es schon 2025. Was jedes Jahr eigens angemahnt werden muss, gehört im Alltag längst nicht mehr selbstverständlich dazu.

Im Dezember 2023 wollte das Kindergartenteam in Fels am Wagram den Nikolaus zunächst nicht persönlich auftreten lassen. Eltern wandten sich an die Gemeinde, die örtliche FPÖ fragte nach. Im Antwortschreiben, das oe24 vorlag, führte die Gemeinde an, dass der Kindergarten gerade besonders viele Kinder unter drei Jahren betreue. Diese könnten sich vor dem „großen Mann mit Bart und Mütze“ fürchten. Das Schreiben verwies auch auf mögliche traumatische Erfahrungen einzelner Kinder und darauf, dass ein pädagogisch geeigneter Darsteller fehle. Bürgermeister Christian Bauer (ÖVP) organisierte daraufhin einen erfahrenen Nikolaus. So kam es doch noch zum Besuch.

In Hamburg ging der Streit um einen christlichen Brauch noch weiter. Ein Gärtner stellte nachts einen Weihnachtsbaum vor eine Kita, die keinen wollte. Er wurde wegen Hausfriedensbruchs verurteilt.

Wie fest der Nikolaus zum Kindergarten gehört, zeigt sich am 6. Dezember an der Tür. In Fels musste erst der Bürgermeister dafür sorgen, dass sie aufging.