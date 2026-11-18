Norwegens Inlandsnachrichtendienst PST hat heute seine Bewertung der Extremismusgefahr aktualisiert. Die offizielle Terrorstufe bleibt bei drei von fünf, also „moderat“. Die Wahrscheinlichkeit, dass im kommenden Jahr Anschläge versucht werden, stuft der Dienst jedoch von „möglich“ auf „wahrscheinlich“ hoch.

Die größte Gefahr geht demnach weiter von extremen Islamisten und von Rechtsextremen aus. Extreme Islamisten in Norwegen bilden den Angaben zufolge zunehmend Gruppen und Netzwerke, physisch wie digital. Das Interesse, sich dem Islamischen Staat anzuschließen, wächst; in der nationalen Lagebeurteilung für 2026 hatte die PST eine solche Ausreisebereitschaft noch als gering eingeschätzt. Wer an der Ausreise gehindert wird, wird von IS und al-Qaida dazu angehalten, stattdessen im Inland zuzuschlagen. Seit 2023 ist die Anschlagsaktivität extremer Islamisten in westlichen Ländern anhaltend hoch.

„Wir bewerten es deshalb als wahrscheinlich und haben guten Grund zu der Annahme, dass extreme Islamisten im nächsten Jahr versuchen werden, Terroranschläge in Norwegen durchzuführen“, sagt Ane Mannsåker Roald, Leiterin der Terrorabwehr bei der PST.

Auch die Gefahr von rechts sei gegenüber dem Vorjahr etwas verschärft. Die PST hält Anschlagsversuche durch Rechtsextreme inzwischen ebenfalls für wahrscheinlich und verweist auf einfachere Tatpläne. Neu führt der Dienst die Kategorie „nihilistischer Extremismus“: gewalttätige Onlineforen, in denen vor allem Minderjährige aktiv sind und einzelne Akteure Chaos und Massenschäden anstreben. Solche Versuche stuft die PST lediglich als „möglich“ ein.

Es handelt sich um eine Lagebewertung, nicht um die Vereitelung eines konkreten Anschlags. Die offizielle Stufe bleibt in der Mitte der Skala. Derselbe Dienst erklärt zugleich, es sei wahrscheinlich und gut begründet anzunehmen, dass extreme Islamisten im nächsten Jahr in Norwegen Anschläge versuchen werden.