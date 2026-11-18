„Aktuell sind keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hbf möglich.“ Mit diesem Satz hat die Deutsche Bahn am Mittwochabend den Stillstand an einem der wichtigsten Bahnknoten im Süden beschrieben. Sämtliche Züge und S-Bahnen würden zurückgehalten: Regionalzüge, die S-Bahn-Linien S1 bis S4 und S6 sowie der Fernverkehr, darunter die Verbindung Berlin–München. Ein Störungsende könne nicht prognostiziert werden. Die Meldung der Bahn war um 18.48 Uhr noch so gefasst; bis 19.30 Uhr lag keine Entwarnung vor.

Auf ihrer Störungsseite nannte die Bahn zunächst ein defektes Stellwerk und ein Zeitfenster ab 16.29 Uhr, mitten im Feierabendverkehr. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher als Ursache eine lokale Störung des Bahnfunks GSM-R. Deshalb würden Züge im Raum Nürnberg „sicherheitshalber an Bahnhöfen zurückgehalten“. Die Technik-Teams arbeiteten „mit Hochdruck“ an der Behebung. Stillstand heißt hier: keine Fahrten von und nach Nürnberg Hbf – nicht, dass in ganz Bayern kein Zug mehr fährt.

Zusätzlich ist der Abschnitt zwischen Nürnberg Hbf und Ansbach wegen einer Reparatur an der Oberleitung gesperrt. Die U-Bahn der VAG Nürnberg war in den Störungslisten des Abends nicht als stillgelegt verzeichnet.

Reisende berichten von fehlenden Auskünften. Eine Fahrgastin schrieb gegen 18.46 Uhr auf X, sie sitze seit zwei Stunden in Bamberg fest; die Bahn habe selbst keine Informationen.

Stecke seit 2h in Bamberg fest weil in Nürnberg eine Störung ist und natürlich hilft die deutsche Bahn absolut nicht und sagt nur dass die auch keine Infos haben perfekt 😍 — Laura (@justlaurvv) November 18, 2026

Die Bahn rät von nicht notwendigen Fahrten von und nach Nürnberg Hbf ab.