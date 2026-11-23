Während die Welt über die Liebesaffären von Nvidia-Chef Jensen Huang diskutierte, bot die Börse eine außergewöhnliche Gewinnchance. Zwei Anleger, nennen wir sie Mike und Pete, hätten mit jeweils 100.000 Dollar binnen eines Wochenendes ein kleines Vermögen verdienen können. Einer mit gewöhnlichen Aktien, der andere mit einem dreifachen Hebel.

Ein Chef geht, die Börse spielt Jojo

Am 12. November 2026 trat Jensen Huang, der legendäre Gründer des Chipgiganten Nvidia, nach Enthüllungen über Affären zurück. Radio, Fernsehen und Internet donnerten aus Millionen Rohren. Manche Anleger bekamen kalte Füße und verkauften in Eile. Noch am 11. November kostete die Nvidia-Aktie 173,73 Dollar. Am Freitag, dem 20. November, war sie zeitweise für nur noch 124,50 Dollar zu haben. Fast 28 Prozent billiger! Sollten wir auf dem Wochenmarkt Tomaten kaufen, wenn diese billiger angeboten werden? Sicher! Bei gleichgebliebener Qualität!

Lange Nase für die Miesmacher

Die Aktie war abgesackt. Dann, Tage später, hatte Nvidia am 17. November geradezu märchenhafte Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz war gegenüber dem Vorjahr um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar gestiegen. Der Nettogewinn hatte sich um 105 Prozent auf 65,3 Milliarden Dollar erhöht. Eine Bruttomarge von fast 75 Prozent! Andere Unternehmen würden für solche Zahlen ihre gesamte Vorstandsetage vergolden lassen.

Eine derart profitable Firma dürfte wirtschaftlich sogar tausend Liebesaffären ihrer Führungskräfte verkraften.

Hobbyinvestor Mike erinnerte sich an Rothschild

Schon im 19. Jahrhundert wurde dem Bankier Carl Mayer von Rothschild (1788–1855) der berühmte Rat zugeschrieben: „Kaufen, wenn die Kanonen donnern.“ Mike, unser erster Musteranleger, hat sich daran erinnert und zugeschlagen, während andere ihren Kummer mit Whisky zu ertränken versuchten. Kanonen donnerten bei Nvidia auch, solche Millionen Bildschirmen.

„So billig komme ich vielleicht nie wieder an diese Nvidia-Aktien“, dachte sich Mike. Also Sparbuch geplündert, den Broker angerufen und am Freitag, dem 20. November, für 100.000 Dollar gekauft. Wir rechnen hier mit dem Schlusskurs von 125,53 Dollar.

32.374 Dollar Gewinn übers Wochenende!

Am Montag, dem 23. November, dann die Sensation: Jensen Huang war wieder da! Der Verwaltungsrat holte ihn zurück. Die Anleger jubelten. Bei einem Kurs von 166,17 Dollar waren Mikes Aktien plötzlich rund 132.374 Dollar wert. Ohne Kredit und ohne Börsentricks.

Pete macht aber fast 100.000 Dollar Reibach, übers Wochenende

Mikes Freund Pete hatte ebenfalls 100.000 Dollar. Aber Pete wollte mehr. Er setzte auf ein Finanzprodukt mit dreifachem Hebel.

Wie funktioniert das? Pete zahlt seine 100.000 Dollar ein, bewegt damit aber rechnerisch Nvidia-Aktien im Wert von 300.000 Dollar. Die zusätzlichen 200.000 Dollar muss er nicht persönlich bei seiner Hausbank aufnehmen. Die Finanzierung steckt im Finanzprodukt und kostet Gebühren.

Steigt die Aktie um ein Prozent, gewinnt Pete ungefähr drei Prozent. Bei einem Kursanstieg von gut 32 Prozent macht er also rund 97 Prozent Gewinn. Aber Pete hatte den richtigen Riecher, er ließ sich nicht von der schadenfrohen Presse irritieren. Aus seinen 100.000 Dollar wurden rechnerisch 197.000 Dollar. Fast eine Verdoppelung über ein Wochenende!

Das gilt für ein entsprechend Hebelprodukt ohne vorzeitigen Knock-out, vor Kosten und Steuern.

Beide, Mike und Pete, sind musterhafte Anleger.

Ihre Gewinne beruhen auf tatsächlichen Börsenkursen und Musterrechnungen. Niemand konnte am Freitag wissen, dass Huang am Montag zurückkommen würde. Zwischen Wissen und Ahnen liegt eben das feine Näschen der Profis.

Und der Hebel kennt auch den Rückwärtsgang. Wäre Nvidia um ein Drittel gefallen, hätte Pete sein gesamtes Geld verlieren können.

Das Verrückte bleibt: Nvidia hatte weder seine Chipentwicklung eingestellt noch seine Kunden verloren. Ein Mann ging, Milliarden an Börsenwert verschwanden. Derselbe Mann kam zurück, und die Börse feierte.