Nvidia zum Schnäppchenpreis – große Banken erwarten kräftige Kursgewinne

Goldman Sachs empfiehlt Nvidia weiterhin zum Kauf und erwartet 220 Dollar. Die Bank of America sieht sogar 280 Dollar. Noch optimistischer ist die amerikanische Investmentbank Raymond James: Sie nennt ein Kursziel von sagenhaften 515 Dollar.

Dabei kostete die Aktie zuletzt nur rund 166 Dollar. Die Chip-Geschäfte laufen glänzend, die Kunden bestellen, die Gewinne sprudeln. Für mutige Anleger könnte sich hier eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit bieten.

Kaufempfehlung von den ganz Großen

Die großen Finanzhäuser machen den Nvidia-Aktionären Hoffnung. Goldman Sachs, Citigroup, die Bank of America und sogar die deutsche DZ Bank halten trotz des Kurssturzes an ihren Kaufempfehlungen fest. Besonders bemerkenswert ist Raymond James. Die amerikanische Investmentbank bestätigte noch am 12. November ihre höchste Kaufempfehlung. Sie ist überzeugt, dass sich an der wirtschaftlichen Stärke von Nvidia durch den Führungswechsel kaum etwas geändert hat.

Ich halte es für möglich, dass Nvidia schon innerhalb weniger Wochen wieder in alter Stärke erblüht. Vielleicht reicht bereits der nächste Quartalsbericht am 17. November, um die Börse wieder aufzuwecken. Die Banken denken bei ihren Kurszielen allerdings überwiegend in Monaten, nicht in Wochen.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern

„Kaufen, wenn die Kanonen donnern.“ Diese berühmte Börsenweisheit wird dem Frankfurter Bankier Carl Mayer von Rothschild zugeschrieben, der bereits 1810 wusste, dass die größten Kaufgelegenheiten oft dann entstehen, wenn andere vor Angst verkaufen.

Bei Nvidia könnte genau das geschehen. Während nervöse Anleger verkaufen, greifen andere beherzt zu. Allein am Donnerstag kauften amerikanische Privatanleger in der ersten halben Handelsstunde Nvidia-Aktien für 112 Millionen Dollar.

Die Börse hat schlechte Laune. Die Chipproduktion macht Überstunden.

Denn der Kurssturz hat nichts daran geändert, dass Nvidia die begehrten Hochleistungschips für künstliche Intelligenz liefert. Microsoft, Google und andere Technologieriesen benötigen weiterhin gewaltige Rechenleistungen. Die Nachfrage nach Nvidias Technik ist bislang ungebrochen.

Eine Gelddruckmaschine auf Hochtouren

Die Geschäftszahlen sind geradezu unverschämt gut. Im letzten Quartal erzielte Nvidia 96,2 Milliarden Dollar Umsatz. Das waren 106 Prozent mehr als im Vorjahr. Der ausgewiesene Gewinn erreichte sogar 59,7 Milliarden Dollar, einschließlich Erträgen aus Wertpapieren. In nur drei Monaten!

Allein die Technik für Rechenzentren brachte 89 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Wachstum von sagenhaften 117 Prozent. Von jedem Dollar Umsatz bleiben nach Abzug der unmittelbaren Herstellungskosten 75 Cent übrig. Davon können deutsche Autobauer nur träumen.

Für das laufende Quartal hat Nvidia bereits 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt. Am 17. November kommen die neuen Zahlen. Werden die Erwartungen erfüllt, wäre das ein weiteres Ausrufezeichen hinter der wirtschaftlichen Stärke des Unternehmens.

Die Lederjacke geht, die Milliarden trudeln weiter ins Haus

Jensen Huang ist ein außergewöhnlicher Unternehmer und Verkäufer. Seine schwarze Lederjacke wurde weltberühmt. Hinter Nvidia stehen 40.000 Mitarbeiter, Tausende Ingenieure, jahrzehntelange Entwicklung und eine ganze Welt von Computerprogrammen, die auf Nvidia-Technik abgestimmt sind.

Besonders interessant ist die Einschätzung von Raymond James: Die Investmentbank sieht durch den Führungswechsel nur geringe Gefahren für das eigentliche Geschäft. Nvidia sei schließlich weit mehr als sein berühmter Gründer.

Drei Wochen Aufregung – und dann wieder Sonnenschein

Meine Vermutung: Die Aufregung könnte schneller verfliegen, als viele heute glauben. Vielleicht schon innerhalb weniger Wochen. Vor allem dann, wenn Nvidia am 17.11.26 erneut glänzende Quartalszahlen liefert. Den kurzsichtigen Börsianern fiel wohl der Bleistift auf den Zeh, als bunte Meldungen die Presse ernährten, weil puritanische Gouvernanten Schnappatmung bekamen.

Die schwarze Lederjacke mag verschwunden sein. Die Goldgrube produziert weiter wie am Fließband.