Die Marke toom soll verschwinden. Rewe und Tengelmann wollen ihre Baumarktgeschäfte unter OBI zusammenführen. Rund 300 toom- und B1-Märkte mit etwa 18.000 Beschäftigten sollen nach den behördlichen Genehmigungen innerhalb von zwölf bis 18 Monaten auf OBI umgestellt werden.

Rewe bringt seine Baumarktsparte in die gemeinsame Gesellschaft ein und erhält dafür rund 30 Prozent an der OBI Group Holding. Tengelmann bleibt Mehrheitsgesellschafter. Nach dem Zusammenschluss soll OBI in Deutschland über mehr als 600 Märkte verfügen. Die Transaktion muss zuvor von den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Die entscheidende Frage für die Belegschaft beantwortet die gemeinsame Mitteilung von Rewe und Tengelmann nicht. Ein Stellenabbau wird nicht angekündigt. Es gibt aber auch keine verbindliche Zusage, dass sämtliche 18.000 Arbeitsplätze, Märkte und Verwaltungsstellen erhalten bleiben.

Die Konzerne erklären lediglich, der Zusammenschluss sichere Arbeitsplätze und schaffe die Grundlage für Investitionen. Von „umfangreichen Synergien“ und „Effizienzgewinnen“ ist ebenfalls die Rede. Gerade diese Formulierungen stehen bei Fusionen häufig für den Abbau doppelter Strukturen. Angaben zu Arbeitsverträgen, Tarifbindung, Logistik, Zentralfunktionen oder einem möglichen Sozialplan fehlen vollständig.

Besonders auffällig ist der Umgang mit den Standorten. OBI betreibt nach Branchenangaben derzeit rund 358 Filialen, toom etwa 292. Rechnerisch ergäbe das ungefähr 650 Märkte. Die Unternehmen sprechen jedoch nur von „über 600 Märkten“. Daraus folgt noch keine konkrete Schließungszahl, doch die Differenz bleibt erklärungsbedürftig. Eine Liste gefährdeter Standorte gibt es bislang nicht.

Problematisch könnten vor allem Städte und Regionen werden, in denen OBI und toom dicht beieinanderliegen. Dort muss das Kartellamt prüfen, ob die neue Kette zu viel Marktmacht bekommt. Auflagen, Verkäufe einzelner Märkte oder Standortbereinigungen sind deshalb möglich, aber noch nicht beschlossen. Auch bei der Übernahme von MediaMarktSaturn liefen mehrere Prüfverfahren nebeneinander.

Die drei Verwaltungsstandorte in Köln-Mülheim, Köln-Porz und Wermelskirchen sollen laut Mitteilung „bis auf Weiteres“ fortgeführt werden. Eine dauerhafte Standortgarantie klingt anders. Toom-Chef Jochen Vogel soll nach Abschluss der Transaktion in den OBI-Vorstand wechseln.

Unterm Strich steht fest: Die Marke toom verschwindet, die Märkte werden orange und Rewe steigt bei OBI ein. Ob alle Filialen und Arbeitsplätze bleiben, ist dagegen offen. Die Unternehmen versprechen Sicherheit, ohne sie vertraglich oder mit konkreten Zahlen zu belegen. In einer Wirtschaft, in der bereits eine Insolvenzwelle durch Deutschland rollt, reicht ein allgemeines Bekenntnis zu Arbeitsplätzen nicht aus.