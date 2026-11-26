Julian Jäger, Vorstand des Wiener Flughafens, soll laut ORF neuer Chef der Österreichischen Bundesbahnen werden. Er würde Andreas Matthä ablösen, der im Sommer in Pension geht. Die ÖBB hatten die Bestellung zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht bestätigt.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker verlangt Aufklärung von SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke. Die FPÖ beruft sich auf Medienberichte, wonach Hanke und Jäger derselben Freimaurerloge angehören sollen. Die Partei legt dafür keine Belege vor.

Wer hat Jäger vorgeschlagen, und nach welchen Kriterien wurde er ausgewählt? Daran lässt sich prüfen, welche Rolle das Ministerium bei der Besetzung spielte.