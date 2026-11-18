Die Teuerung in Österreich weicht nicht. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 3,6 Prozent über dem Vorjahresmonat, genau wie im September. Das hat Statistik Austria heute bestätigt. Gegenüber dem Vormonat stieg das Preisniveau um 0,3 Prozent. Nach dem europäisch harmonisierten Index HVPI lag die Rate bei 3,5 Prozent. Zu Jahresbeginn waren es noch 2,0 Prozent.

Verkehr und Wohnen erklären zusammen zwei Drittel der Inflation. Treibstoffe kosteten 33,8 Prozent mehr als vor einem Jahr, obwohl die Regierung seit 1. Oktober mit einer erweiterten Spritpreisbremse die Mineralölsteuer um bis zu 6,7 Cent je Liter senkt und Margen deckelt. Heizöl verteuerte sich um 70 Prozent, Gas um 16,2 Prozent, die Mieten um 3,6 Prozent. Restaurants und Hotels verlangten 4,0 Prozent mehr. Und weil seit Oktober eine neue Paketsteuer greift, schossen die Preise für Kurier- und Paketdienste um 208,5 Prozent nach oben.

Entlastung kam fast nur aus dem Supermarkt: Lebensmittel waren um 1,0 Prozent billiger, vor allem Fleisch, Milch und Eier. Der Mikrowarenkorb für den täglichen Einkauf sank deshalb um 0,6 Prozent. Der Miniwarenkorb, der den Wocheneinkauf samt Tanken abbildet, legte dagegen um 5,3 Prozent zu, deutlich mehr als die offizielle Inflationsrate.

Das Muster ist bekannt. Der Staat verteuert mit einer Hand, etwa über die Paketsteuer, und verteilt mit der anderen Rabatte an der Zapfsäule. Die Europäische Zentralbank peilt zwei Prozent an, in Österreich liegt die Rate seit Monaten weit darüber. Wer sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, verliert real Monat für Monat Kaufkraft, ohne dass je ein Gesetz darüber abgestimmt hätte.

Das Plus von 3,6 Prozent ist kein Ausreißer mehr. Bereits 2025 lag die Jahresinflation in Österreich bei 3,6 Prozent, und im Oktober 2026 ist es wieder genau diese Zahl.