Oma Erna hat seit Weihnachten letzten Jahres auch ein Handy. Damit soll sie sich künftig auch ausweisen, sagte die Tagesschau. Oma hat Juhu verstanden. Dann bräuchte sie ihren Personalausweis nicht mehr einzustecken. Das Handy bekam sie von Jens. Und was macht Oma damit? Sie telefoniert. Was das Handy sonst noch kann, weiß Oma nicht und will es auch nicht wissen, auch nicht, was d-you ist.

Der fürsorglichste Staat, den wir je hatten, will nun das Leben von Oma Erna total vereinfachen, mit der d-you-App. Ihren Führerschein (Oma hat gar keinen) und ihren Personalausweis kann sie künftig zu Hause lassen. Oma hat ja ein Handy. Auf dem Handy, das Oma nie und nimmer verlegt, ist dann alles gespeichert. Total alles.

Herr Schuster kennt Oma nicht mehr

Oma möchte mit ihrer mageren Rente ein Aktiendepot eröffnen. Dazu geht sie zur Sparkasse. Der Herr Schuster am Schalter kennt Oma schon seit 30 Jahren.

„Legen Sie doch bitte mal Ihr Handy auf den Tresen, Frau Surbier.“

„Wieso denn, Herr Schuster?“

„Damit ich sehen kann, dass Sie es auch wirklich sind.“

Dazu braucht Oma eine Äpp. Das ist so ein Ding mit einem bunten Bildchen vorne auf dem Handy. Und dieses bunte Bildchen weiß dann auch, dass es Oma gibt. Das ist seit 1951 der Fall. Man sieht es ihr gar nicht an. Mit Herrn Schuster geht es nicht weiter.

Oma hat einen Kartoffelchip

Zu Hause ruft Oma ihren Enkel Jens an. Er soll ihr helfen.

„Oma, welches Betriebssystem hast du denn?“

„Telekom, Jens. Das weißt du doch.“

„Oma, die Telekom ist kein Betriebssystem. Das habe ich dir doch schon mal erklärt.“

„Aber von denen kriege ich doch jeden Monat die Rechnung.“

Jens erklärt Oma nun, dass in ihrem Personalausweis ein Chip steckt. Oma kennt bislang nur Kartoffelchips. Wie die den in die dünne Plastikkarte hineingebracht haben!

Sechs Zahlen für Oma

„Oma, stell mich mal auf Lautsprecher.“

„Wie geht denn das, Jens?“

„Drück mal auf das kleine Bildchen mit dem Lautsprecher. Jetzt legst du dein Handy so auf den Tisch, dass man die bunten Bildchen nicht mehr sieht. Und dann legst du deinen Personalausweis obendrauf.“

„So, Jens, und jetzt?“

„Jetzt brauchst du deine sechsstellige Geheimnummer.“

„Meine hat aber bloß vier Zahlen, Jens.“

„Das ist die von der Sparkasse, Oma.“

Nicht einmal jeder fünfte Bundesbürger hat die Online-Funktion seines Personalausweises aktiviert und kennt die sechs Zahlen.

Oma muss nun zum Bürgeramt, damit sie künftig nicht mehr zum Bürgeramt muss. Jens soll ihr einen Termin besorgen und sie hinfahren. Oma hat ja keinen Führerschein.

Oma soll ihren Geburtstag verheimlichen

Jens erklärt Oma, dass sie mit dem bunten Bildchen später auch zeigen können soll, dass sie über 18 ist, ohne ihren Geburtstag zu verraten.

„Aber Jens, der Herr Schuster war doch auf meinem siebzigsten Geburtstag!“

Das mit dem Verheimlichen des Geburtstags sei ohnehin noch nicht ganz fertig, sagt Jens. Das komme später.

Am Sonntag will Jens persönlich vorbeikommen. Oma soll schon mal den Personalausweis und sämtliche Briefe vom Bürgeramt heraussuchen.

Oma freut sich und wird einen Käsekuchen backen.

Wenn der Staat ihr Leben noch weiter vereinfacht, sieht sie ihren Enkel vielleicht sogar zweimal die Woche.