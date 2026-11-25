Alex Karp zieht ins Fürstentum Liechtenstein – und offenbar nicht gerade unter gewöhnlichen Bedingungen. Wie die „Krone“ berichtet, lässt der Chef des US-Datenkonzerns Palantir in Schaan eine Luxusresidenz errichten. Das Grundstück umfasst nach übereinstimmenden Medienberichten rund 5.700 Quadratmeter. Für Einheimische liegt die übliche Obergrenze bei privaten Wohnbauten dagegen bei 1.440 Quadratmetern.

Die Regierung soll Karp eine Ausnahmegenehmigung erteilt haben. Auch sein Aufenthaltsrecht ist bemerkenswert: Liechtenstein vergibt Bewilligungen an Ausländer äußerst zurückhaltend. Wohlhabende Personen können jedoch aufgenommen werden, wenn ein „besonderes Interesse“ des Landes besteht und sie keiner Erwerbstätigkeit im Fürstentum nachgehen. Damit sind steuerliche Sonderregelungen möglich.

Karp hat bislang nicht öffentlich erklärt, weshalb er seinen Wohnsitz gerade dorthin verlegt. Die naheliegenden Vorteile liegen auf der Hand: niedrige und planbare Steuern, Diskretion, politische Stabilität und eine Sondergenehmigung für ein Anwesen, das ein normaler Bürger in dieser Größe kaum bauen dürfte. Zuvor soll Karp auch die Schweiz geprüft haben. Dort hätte ihn die „Lex Koller“ beim Grundstückskauf zu einem tatsächlichen Lebensmittelpunkt im Land gezwungen. Liechtenstein erwies sich offenbar als zugänglicher.

Umstritten ist Karp vor allem wegen des Geschäftsmodells von Palantir. Die Software des Konzerns führt Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammen, erkennt Verbindungen zwischen Personen und unterstützt Behörden bei Ermittlungen, Überwachung und militärischen Entscheidungen. Zu den Kunden gehören US-Geheimdienste, das Pentagon und die Einwanderungsbehörde ICE. Palantir arbeitete zudem mit dem israelischen Militär zusammen. Auch in Deutschland wird seit Jahren über den Einsatz diskutiert. F-News berichtete über die Palantir-Software bei deutschen Polizeibehörden und die Frage, ob Geheimdienste das System zur Überwachung politisch Aktiver nutzen.

Karp selbst macht aus der militärischen Ausrichtung keinen Hehl. Bei der Vorstellung von Geschäftszahlen sagte er: „Palantir ist hier, um zu stören und, wenn nötig, unsere Feinde abzuschrecken und gelegentlich zu töten.“ Gemeint war die Wirkung der Technik im Krieg. Kritiker sehen darin dennoch das Selbstverständnis eines privaten Konzerns, der sich nicht mehr nur als Softwarelieferant, sondern als geopolitischer Akteur begreift.

Auch deutsche Politiker greift Karp ungewöhnlich scharf an. Bei einem Auftritt im Economic Club of New York behauptete er über die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, sie sei eine Ideologin und würde „lieber Terroranschläge haben als Palantir“. Der Satz wird ihm angelastet, weil er politische Kritik an seiner Software mit der Inkaufnahme von Terror gleichsetzt.

Karp verteidigt Palantir mit einem klaren Bekenntnis zum Westen. Er verlangt von seinem Unternehmen eine „konsequent prowestliche Haltung“ und erklärt die westliche Lebens- und Gesellschaftsordnung für überlegen. Seine Anhänger schätzen diese Offenheit. Seine Gegner halten ihm vor, dass ein Konzern mit Zugang zu sensiblen Polizei-, Geheimdienst- und Militärdaten selbst entscheidet, auf welcher Seite er steht und welchen Zweck seine Technik erfüllen soll. Palantir-Kritiker warnen deshalb vor einer Abhängigkeit des Staates von schwer kontrollierbarer Software. Das Unternehmen weist den Vorwurf zurück und betont, die Verantwortung für den Einsatz liege bei den jeweiligen Behörden.

In Liechtenstein wächst nun der Widerstand gegen Karps Sonderbehandlung. Die Landtagsabgeordnete Sandra Fausch erklärte, sie sehe es „sehr kritisch, dass eine Person wie Alex Karp hier mit offenen Armen empfangen wird“. Auch im Landtag wird gefragt, warum für einen US-Milliardär möglich sein soll, was Bürgern des Landes verwehrt bleibt.

Die Pointe ist kaum zu übersehen: Der Mann, dessen Konzern Staaten eine immer genauere Durchleuchtung ihrer Bürger verkauft, zieht selbst in eine abgeschirmte Residenz hinter Toren und Kameras. Liechtenstein gewährt ihm dafür offenbar genau jene Ausnahme, von der gewöhnliche Einwohner nur träumen können.