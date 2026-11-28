Pro Extinction will alles Leben im Universum auslöschen und verlangt bis dahin, dass sich Menschen weiter fortpflanzen, damit jemand das Werk vollenden kann. Das steht, ins Deutsche übersetzt, auf der eigenen Website: die größtmögliche wissenschaftliche Verhinderung von Leben, ein Universum, „in dem Leben niemals wieder entstehen kann“. Verteidiger des Lebens und der Religion sind laut Manifest „defekte Geräte“, „Feinde“ und „biologische Hindernisse“. Der Zweck heilige die Mittel. Man müsse sogar bereit sein, „einen Krieg gegen die Lebensaufzwinger zu führen“. Auf der Seite zur kosmischen Auslöschung heißt es: Bestätigt die Wissenschaft den künstlichen Vakuumzerfall als gründlichste Methode, „dann ja, wir versuchen, ihn herbeizuführen“. Gleichzeitig wirbt die Beitrittsseite um „teenage activists“. Am Freitag fragte GFrei.News auf X: „Kennen Sie Pro Extinktion?“ und blendete über ein Video den Satz: „Wir werden ALLE aufspüren und einschläfern.“

Kennen Sie Pro Extinktion?



Das ist eine Gruppe von Menschen, die die komplette Vernichtung der Existenz anstreben.



Die haben eine Webseite, Mitglieder und Ortsgruppen.



👉https://t.co/5EeWcFogSc



Die wollen die Vernichtung alles Lebens, um das Leiden zu beenden, welches das… — GFrei.News (@GFreiNews) November 27, 2026

Das Gesicht der Bewegung heißt James Idoine. Die offizielle Kanalseite führt ihn mit dem Instagram-Konto @abolishsuffering und der Adresse Idoine.j.d@gmail.com. Spenden laufen über Ko-fi unter demselben Namen und über ein deutsches Konto. Proteste in Deutschland, Polen und Indien sind geplant. Ein Impressum fehlt. Die Domain wurde am 4. März 2026 über Cloudflare registriert, der Inhaber bleibt verborgen. Die Gruppe datiert sich selbst auf 2024. Mit freiwilliger Kinderlosigkeit, wie sie Les U. Knight predigt, will Idoines Bewegung nichts zu tun haben: Würde nur der Mensch aussterben, blieben Tiere und anderes Leben zurück und litten weiter. Deshalb sollen sich Menschen weiter fortpflanzen – als Werkzeug, bis die Technik steht, alles Leben auszulöschen, notfalls durch Vakuumzerfall. „Wir müssen uns fortpflanzen, bis wir die umfassendste und gründlichste Auslöschung möglich machen. Ja, Fortpflanzung ist böse“, heißt es auf der Website. Bis die Mittel dazu erforscht seien, sei menschliche Fortpflanzung „eine Notwendigkeit“. Selbstmord lehnen sie ab, weil er „egoistisch“ sei: Wer helfen kann, hat am Leben zu bleiben, bis das Projekt fertig ist. Die kurze FAQ behauptet „gesetzestreuen und friedlichen Aktivismus“. Das Manifest spricht von Krieg.

Das ist die Sprache eines Todeskults. Am 18. November 1978 starben im Umkreis von Jim Jones und dem Peoples Temple 918 Menschen, darunter 304 Minderjährige. Die Sonnentempler hinterließen 1994, 1995 und 1997 in der Schweiz, in Frankreich und in Kanada 74 Tote. Im März 1997 töteten sich 39 Anhänger von Heaven’s Gate in Kalifornien. Die Lehre ist dieselbe Falle: Das Heil liegt im totalen Ende, der Einzelne darf nicht austreten, der Gegner gilt als Ausschuss. In christlicher Sprache ist das ein Aufstand gegen die Schöpfung. Gott hat das Leben gutgeheißen. Diese Bewegung will ein Universum, in dem niemand mehr atmet, und erklärt die Religion für „zur Gänze erfunden“. Welcher Geist spricht aus einem Programm, das die Schöpfung auslöschen will?

Handelt es sich um angebliches „Satire“-Projekt, wie dem umstrittenen „Zentrum für politische Schönheit“ oder Satanismus, getarnt als Konzept-Kunst nach Art von Marina Abramović? Dass hier gezielt Minderjährige angesprochen werden, sollte eigentlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf den Plan rufen. Wetten, dass die Behörden in diesem Fall wie so oft keinen Handlungsbedarf erkennen?