Nahezu alle Medien berichten heute gleichlautend, dass Russland einen Terroranschlag auf polnischem Gebiet geplant habe, um ihn der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Beweise dafür gibt es bislang keine öffentlich zugänglichen. Manche Schlagzeilen melden den Plan dennoch als Tatsache: „Putin plante ‚False Flag‘-Angriff mit vielen Toten“.

Die einzige Quelle ist ein Bericht der polnischen Zeitung „Rzeczpospolita“ vom Mittwochmorgen. Er stützt sich auf namentlich nicht genannte „hochrangige Personen aus den Uniformdiensten“. Demnach soll der russische Militärgeheimdienst GRU Ende Oktober eine Sabotageaktion an der Grenze zur Exklave Kaliningrad vorbereitet haben, mit Grenzübertritt, vielen Opfern und falschen Spuren in Richtung Kiew. Die Warnung sei von Partnerdiensten gekommen. „Wir hatten Informationen über konkrete Objekte“, zitiert das Blatt einen Gesprächspartner, der die Orte allerdings nicht nennen wollte. Dokumente, Namen, Festnahmen oder Ziele nennt der Bericht nicht.

Offiziell bestätigt ist lediglich, dass Polen die Grenze zu Kaliningrad verstärkt hat: Ende Oktober wurden Polizei, Grenzschutz, Inlandsgeheimdienst ABW und Spezialkräfte dorthin verlegt. Regierungschef Tusk erklärte am 3. November laut Regierungsportal, der Grenzschutz habe „beunruhigende Bewegungen“ gemeldet, man habe „erfolgreich einen Provokationsversuch verhindert“. Von einem geplanten Massenmord unter falscher Flagge sagte er nichts.

Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak wich der Frage nach einem Anschlagsplan aus. Darauf kenne er keine Antwort, „dazu müsste man die Russen fragen“. Selbst wenn man solche Informationen habe, teile man sie nicht. „Der Rest ist eine Form von Spekulation.“ Die Bedrohung sei aber „als real eingeschätzt“ worden. Ein offizielles Dementi aus Moskau lag bis zum Nachmittag nicht vor.

Ein russischer Anschlagsplan ist damit weder belegt noch widerlegt. Belegt ist, dass anonyme Quellen ihn einer Zeitung erzählt haben und der zuständige Minister selbst von Spekulation spricht. Aus dem „soll“ der Zeitung wurde in vielen Überschriften ein „plante“. Das nennt man dann Qualitätsjournalismus.