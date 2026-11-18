Waymo zieht seine fahrerlosen Robotaxis vorerst von allen Autobahnen in den USA ab. Die Google-Schwester reagiert damit auf ein Verbot der kalifornischen Kfz-Behörde DMV, das bereits am 11. November in Kraft trat, aber erst am Dienstag öffentlich wurde. Fahrgäste werden in allen Einsatzgebieten nur noch über normale Straßen befördert, darunter neben Kalifornien auch Phoenix, Austin und Miami.

Die DMV begründet ihr Verbot mit einer „unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit“. Waymo-Fahrzeuge seien wiederholt in aktive Baustellen eingefahren, in denen Arbeiter, Fahrzeuge und Geräte unterwegs waren. Anlass waren zwei Vorfälle in der Bucht von San Francisco: Auf der US-Route 101 bei Burlingame fuhren drei Robotaxis gleichzeitig in eine gesperrte Baustelle. Auf dem Highway 280 versuchte ein Waymo laut DMV, Streifenwagen der California Highway Patrol zu überholen, die den Verkehr gezielt abbremsten. Ein Video davon verbreitete sich im Netz.

Neu ist das Problem nicht. Schon nach ähnlichen Baustellen-Vorfällen am 18. Mai musste Waymo Autobahnfahrten in Los Angeles, San Francisco, Phoenix und Miami unterbrechen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hatte mehrere Fälle untersucht, in denen Robotaxis Sperrschilder an Auffahrten ignorierten. Waymo rief daraufhin im Juni seine Software zurück, Ende Juli rollten die Wagen wieder auf die Freeways. Erst seit dem vergangenen Jahr befördert das Unternehmen überhaupt Fahrgäste auf Autobahnen.

Waymo betont, bei den jüngsten Vorfällen habe es weder Verletzte noch Unfälle gegeben. Man arbeite mit den Behörden zusammen, um den Betrieb wieder aufzunehmen, und teste auf Autobahnen weiter mit Sicherheitsfahrern am Steuer. Wöchentlich wickle der Dienst mehr als eine halbe Million Fahrten ab.

Die DMV will das Verbot erst aufheben, wenn Waymo nachweist, dass seine Autos Baustellen und Einsatzfahrzeuge sicher erkennen. Zweimal binnen eines halben Jahres ist das der Software bisher nicht gelungen.