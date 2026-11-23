„Ex-General warnt vor russischem Angriff auf Bremerhaven“, titelt t-online. Wer nur die Schlagzeile liest, muss glauben, es gebe konkrete Erkenntnisse über einen bevorstehenden Angriff auf die deutsche Hafenstadt. Die gibt es nicht. Grundlage ist ein militärisches Planspiel des pensionierten US-Generals Ben Hodges.

Hodges setzt ausdrücklich voraus, dass Russland zunächst ein NATO-Land angreift. Erst für diesen angenommenen Kriegsfall beschreibt er mögliche Ziele: Häfen, Bahnstrecken und Brücken, über die Truppen und Material ins Baltikum transportiert würden. Aus diesem Wenn-dann-Szenario macht t-online eine Warnung vor dem Angriff auf Bremerhaven. So wird aus strategischer Kriegstheorie eine scheinbar konkrete Bedrohung deutscher Bürger.

Im schwedischen Sender SVT formuliert Hodges drastisch: Man solle sich die nächtlichen Angriffe auf Odessa, Kiew oder Charkiw vorstellen und diese Städte durch Bremerhaven, Danzig oder Riga ersetzen. „Genau das wird passieren“, legt er nach. Das ist keine nüchterne Risikoanalyse, sondern eine apokalyptische Gewissheit aus dem Munde eines Mannes, der für seine Annahme keinen Zeitpunkt, keinen Operationsplan und keine Geheimdienstinformation nennt.

Hodges war bis 2017 Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa. Heute spricht er weder für die NATO noch für die Bundesregierung. Die mediale Verpackung verleiht seiner persönlichen Einschätzung dennoch den Klang einer amtlichen Warnung. Der ehemalige General liefert das Schreckensbild, die Schlagzeilenmaschine beseitigt den Konjunktiv, und am Ende sieht der Leser russische Raketen bereits über Bremerhaven.

Der militärische Kern seiner Überlegung ist kaum überraschend: In einem Krieg zwischen Russland und der NATO wären Nachschubhäfen und Transportwege mögliche Ziele. Das weiß jeder Militärplaner auf beiden Seiten. Zur Nachricht wird diese Binsenweisheit erst durch den emotionalen Vergleich deutscher Städte mit den täglich bombardierten Städten der Ukraine. Die reale Verwüstung dort dient als Bildmaterial für die Mobilisierung hier.

Auch der Zweck der Inszenierung liegt offen zutage. Hodges beklagt fehlende Flugabwehrmunition, zu geringe Produktionskapazitäten und unrealistische NATO-Übungen. Er fordert eine große grenzüberschreitende Übung aller Teilstreitkräfte, einschließlich elektronischer Störungen und Cyberangriffe. Das Horrorszenario führt damit schnurgerade zur bekannten politischen Bestellung: mehr Munition, mehr Manöver, mehr militärische Vorbereitung.

Über Verteidigungsfähigkeit kann man diskutieren. Wer aber Bremerhaven gedanklich schon in Charkiw verwandelt, bevor Russland überhaupt ein NATO-Land angegriffen hat, betreibt Angstpolitik. Solche Bilder senken die Schwelle, immer neue Milliarden für Aufrüstung als alternativlos hinzunehmen. F-NEWS hat bereits gefragt, wer Deutschland mit martialischen Bereitschaftssprüchen in den Krieg redet. Das Muster ist dasselbe: Die maximale Eskalation wird sprachlich vorweggenommen, bis sie wie eine normale Zukunftsplanung klingt.

Besonders perfide ist die Umkehrung der Verantwortung. Wer die spekulative Zuspitzung kritisiert, soll schnell als naiv gegenüber Russland gelten. Tatsächlich ist es naiv, pensionierten Generälen jede dramatische Prognose als Gewissheit abzunehmen. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist eine Tatsache. Ein beschlossener russischer Angriff auf Bremerhaven ist es nicht. Zwischen beidem liegt genau jener Raum, in dem Diplomatie, Interessenabwägung und Friedenspolitik stattfinden müssten.

Stattdessen verbreiten deutsche Medien das Bild einer unausweichlichen Bombardierung. Schon zuvor stand die Frage im Raum, ob Europa immer tiefer in einen Krieg mit Russland getrieben wird. Die Bremerhaven-Schlagzeile beantwortet sie zumindest rhetorisch: Der Krieg ist noch nicht da, aber in den Köpfen soll er offenbar schon beginnen.