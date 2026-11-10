Am Hohenwartestausee in Thüringen soll bis Ende 2028 für 12,4 Millionen Euro eine neue Hängebrücke entstehen. Wie BILD berichtet, dürfen Autos und Lastwagen von auswärts sie nicht nutzen; Pendler, Touristen und Handwerker müssten dann 35 Kilometer umfahren.

Die geplante Linkenmühlenbrücke zwischen Altenroth im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Linkenmühle im Saale-Orla-Kreis ist als Rad- und Fußgängerbrücke mit beschränkter Kfz-Nutzung vorgesehen. Mit dem Auto überqueren dürfen sie nur Anwohner mit Sondergenehmigung sowie Busse und Rettungsfahrzeuge. Gleichzeitig soll Thüringens einzige Autofähre mit dem Brückenprojekt eingestellt werden.

Die ursprüngliche Straßenbrücke war 1945 von der Wehrmacht gesprengt worden. Seither ist die Querung nur in den Sommermonaten mit der Fähre möglich, und auch nur, wenn der Wasserstand es zulässt. Die neue Brücke soll rund 178 Meter lang und 5,10 Meter breit sein und bis zu 30 Tonnen tragen, begründet mit Bussen und Feuerwehrfahrzeugen. Lastwagen sollen trotzdem nicht darüberfahren dürfen.

Der Bund der Steuerzahler hat das Vorhaben in sein Schwarzbuch 2026/27 aufgenommen. „Aus unserer Sicht ist die Brücke in dieser Form sinnlos“, sagte Grit Haucke vom thüringischen Landesverband. Nach Angaben des Verbandes nutzen jährlich rund 11.000 motorisierte Touristen und Anwohner die Fähre, um das rund 200 Meter entfernte Ufer zu erreichen. Um die Förderung zu erhalten, hätten sich die Landkreise für 25 Jahre verpflichtet, die Brücke lediglich als Rad- und Fußgängerbrücke zu nutzen – mit Sondergenehmigung für derzeit 289 Anwohner zweier Gemeinden sowie für Busse und Rettungsfahrzeuge.

Ein Sprecher des Landratsamtes Saale-Orla-Kreis nannte die Kritik überzogen. Bund und Land sollen das Vorhaben mit 11,3 Millionen Euro fördern, die beiden Landkreise tragen 1,1 Millionen Euro selbst. Beide Kreistage haben dem Projekt mehrheitlich zugestimmt. Die Begrenzung auf den Anliegerverkehr sei „nicht optimal“, räumte der Sprecher ein; es gebe Nachverhandlungen, um die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern, die derzeit durch die Förderregeln eingeschränkt seien. „Natürlich wäre eine Straßenbrücke schöner gewesen.“ Eine Finanzierung dafür sei jedoch nicht gefunden worden.

Für 12,4 Millionen Euro soll damit bis Ende 2028 ein Bauwerk entstehen, das 30 Tonnen tragen kann – und den meisten Autofahrern 25 Jahre lang verboten bleiben soll.