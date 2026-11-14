Rund 34.100 Kinder wurden in Schweden im vergangenen Jahr abgetrieben, rechnerisch mehr als 90 an jedem einzelnen Tag. Statt diese Zahl als Alarmsignal zu begreifen, hat der Reichstag in Stockholm die Abtreibung nun in den Verfassungsrang gehoben. Am 11. November stimmte das Parlament mit 292 gegen 51 Stimmen zum zweiten und entscheidenden Mal für eine Änderung der Regierungsform, eines der vier schwedischen Grundgesetze. Ab dem 1. Januar 2027 steht darin: „Den som är gravid har rätt att avbryta sin graviditet enligt bestämmelser som meddelas i lag“ – wer schwanger ist, hat das Recht, die Schwangerschaft nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen abzubrechen. Darüber hat zuerst das Lebensrechtsportal Corrigenda berichtet.

Die Zahlen der schwedischen Sozialbehörde zeigen, wie selbstverständlich die Tötung Ungeborener geworden ist. Auf 1.000 Frauen zwischen 15 und 44 Jahren kamen 2025 knapp 18 Abtreibungen. Etwa 65 Prozent fanden vor der siebten Schwangerschaftswoche statt, fast 97 Prozent mit Medikamenten, immer häufiger allein zu Hause. Die Abtreibung ist damit in Schweden weitgehend zur Pille geworden, die man daheim schluckt.

Die Fristen sind großzügig. Nach der Abortlag von 1974 darf bis zum Ende der 18. Schwangerschaftswoche auf bloßes Verlangen der Frau abgetrieben werden – zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind längst Arme, Beine, ein schlagendes Herz und Fingerabdrücke hat. Danach ist der Abbruch nur mit Genehmigung der Sozialbehörde und aus besonderen Gründen erlaubt, aber nicht mehr, wenn das Kind als lebensfähig gelten muss. Droht der Frau ernsthafte Gefahr für Leben oder Gesundheit, fällt auch diese Grenze. Eine Pflichtberatung gibt es nicht.

Die Mehrheit für die Verfassungsänderung reichte von den Sozialdemokraten bis zu den Schwedendemokraten und Christdemokraten. Dagegen stimmten nur Linkspartei und Grüne – und das nicht wegen der Abtreibung, sondern weil der Gesetzentwurf der Regierung sie mit zwei weiteren Verfassungsänderungen bündelt, über die nur gemeinsam abgestimmt werden kann: dem Entzug der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern in bestimmten Fällen und einer eingeschränkten Vereinigungsfreiheit für kriminelle Banden. Eine Stimme für das ungeborene Kind gab es im Abstimmungsspiegel nicht.

Jeder künftige Versuch, die Kinder im Mutterleib besser zu schützen, muss sich nun an einem festgeschriebenen Grundrecht auf Abtreibung messen lassen. Ab Januar steht in Schwedens Verfassung das Recht, eine Schwangerschaft zu beenden. Die 34.100 Kinder, deren Leben dabei allein im vergangenen Jahr endete, kommen darin nicht vor.