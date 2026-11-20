Die schottische Polizei prüft Vorwürfe, wonach der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Frauen auf Schloss Balmoral gebracht haben soll, den privaten Landsitz von König Charles in Aberdeenshire. Polizeichefin Jo Farrell hat das am Donnerstag im britischen Fernsehen erstmals öffentlich bestätigt. Auf die Frage, ob es um den Handel mit Frauen auf dem Anwesen unter Beteiligung Epsteins und des früheren Prinzen Andrew gehe, sagte sie: „Das sind Informationen, die wir von verschiedenen Seiten erhalten haben, und wir prüfen sie.“ Man werde entscheiden, welche Schritte nötig seien. Ob ein förmliches Strafverfahren läuft, sagte sie nicht.

Schon Ende Oktober hatte Police Scotland erklärt, man habe „Informationen erhalten“, die Ermittlungen stünden aber „ganz am Anfang“. Details zu laufenden Verfahren gebe man grundsätzlich nicht bekannt.

Es geht um das Jahr 1999. Damals waren Epstein und seine Vertraute Ghislaine Maxwell Gäste von Andrew Mountbatten-Windsor auf Balmoral. Fotos aus diesem Besuch tauchten im Prozess gegen Maxwell auf, die 2021 wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verurteilt wurde, und in den vom US-Justizministerium freigegebenen Epstein-Akten. Dort wird Balmoral mehr als 80 Mal erwähnt.

Aus den Akten geht hervor, dass das FBI 2019 eine junge Frau befragte. Sie gab an, sie und eine weitere Person seien 1999 als angebliche reisende Masseurinnen nach Balmoral gebracht worden. Sie sei „ein paar Mal“ in Balmoral und Palm Beach gewesen und habe den Prinzen getroffen, „seltsame Erlebnisse“ habe es auf dem Schloss aber nicht gegeben. Ein damals 25-jähriges Model sagte dieses Jahr einer britischen Zeitung, es sei 1999 nach Balmoral geflogen worden, um Andrew zu massieren. „Es fühlte sich seltsam an, und ich wollte nicht.“ Keiner dieser Vorwürfe ist vor Gericht bewiesen.

Andrew hat jedes Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein stets bestritten. König Charles hatte seinem jüngeren Bruder im vergangenen Jahr die königlichen Titel entzogen. Im Februar, an seinem 66. Geburtstag, wurde Andrew festgenommen. Epstein starb 2019 in Haft.

Balmoral war der liebste Wohnsitz von Königin Elisabeth II., die dort 2022 starb. Jetzt prüft die Polizei, was 1999 auf dem Anwesen geschah.