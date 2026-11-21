Signal zieht die Notbremse. Der verschlüsselte Messenger sperrt in einem neuen Standard Screenshots, damit die KI-Agenten der Betriebssysteme den Inhalt der Chats nicht mehr vom Bildschirm abgreifen können. Präsidentin Meredith Whittaker hat die Änderung am Freitag in einem Blogbeitrag bekanntgegeben.

In order to protect your privacy in Signal from the latest agentic AI assistants on mobile operating systems, we are rolling out a new default to restrict screenshots in the Signal app.



You can re-enable screenshots in your settings.https://t.co/KHQF3bgaam — Signal (@signalapp) November 20, 2026

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt ungebrochen. Sie schützt die Nachricht nur auf dem Weg. Sobald sie auf dem Display erscheint, scannen systemeigene Assistenten wie Apples Siri AI und Googles Gemini den Bildschirm, speichern den Inhalt und stellen ihn lokalen Datenbanken oder entfernten Servern zur Verfügung. Das entzieht sich der Kontrolle von Signal und gefährdet die Privatsphäre aller Gesprächsteilnehmer, nicht nur des jeweiligen Nutzers. Whittaker nennt das eine „existenzielle Bedrohung“ für den Auftrag des Dienstes.

Unter iOS 27 blockiert die App Screenshots deshalb von vornherein. Unter Android schaltet sie die Einstellung „Screen security“ automatisch ein, sobald ein KI-Assistent versucht, den Bildschirm auszulesen. Das greift nicht auf allen Geräten: Viele Hersteller liefern keine zuverlässige Erkennung. Auf dem Mac kann Signal Screenshots gar nicht verlässlich unterbinden, weil Apple keine klar dokumentierten Werkzeuge bereitstellt. Nutzer von macOS 27 sollen Signal deshalb unter Systemeinstellungen bei Siri als ausgeschlossene App eintragen.

Wer die Sperre abstellt, setzt nach Signals Worten die eigenen Chats und die der Kontakte den Agenten aus und hebt die Datenschutzgarantie auf. Der Schutz bleibt unvollständig. Ein Screenshotverbot stoppt nicht, dass Agenten Daten über das Dateisystem oder über tief greifende Berechtigungen abgreifen, etwa über Barrierefreiheitsfunktionen, die Signal als Dietrich für Programme wie Metas Muse beschreibt. Von Apple, Google und Microsoft verlangt der Dienst deshalb eine einfache, dokumentierte Möglichkeit, Anwendungen von solchen KI-Zugriffen auszunehmen.

Die Lage ist nicht neu. Im Mai 2025 hatte Signal unter Windows 11 die Bildschirmsicherheit bereits standardmäßig eingeschaltet, weil Microsofts Recall alle paar Sekunden Screenshots anfertigt, den Text erkennt und in einer durchsuchbaren Datenbank ablegt, auch von Nachrichten, die eigentlich verschwinden sollen. „Microsoft hat uns einfach keine andere Wahl gelassen“, hieß es damals.

Während die EU die Chatkontrolle weiter offen hält und verschlüsselte Messenger unter Druck setzt, entsteht das Loch jetzt eine Ebene tiefer: im Betriebssystem, das den entschlüsselten Chat mitliest, sobald er auf dem Display steht. Die Daten, die ein Agent einmal erfasst hat, liegen außerhalb von Signals Reichweite.