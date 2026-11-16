Ein Softwarefehler bei JPMorgan Chase hat am Montag Online-Banking und Überweisungen bei mehreren US-Großbanken ausgebremst. Laut Fox News konnten Kunden von Chase, Bank of America und Wells Fargo teils nicht auf ihre Konten zugreifen. Erste Fehlermeldungen tauchten am Vormittag Ostküstenzeit auf, am Nachmittag erreichten die Beschwerden ihren Höhepunkt.

Auf dem Störungsportal Downdetector meldeten gegen 14 Uhr Ostküstenzeit fast 4800 Nutzer Probleme mit Chase, mehr als bei jeder anderen Bank. Betroffen waren vor allem Kontostände und Transaktionen, Logins sowie Überweisungen. Kunden der Bank of America klagten auch über Geldautomaten, bei Wells Fargo hieß es auf der Website, das Online-Banking sei derzeit nicht verfügbar. Auch Zahlungen über den Dienst Zelle hingen fest. Zelle selbst erklärte, das System laufe normal, Verzögerungen lägen bei den Banken.

Chase nannte als Ursache einen „temporären Fehler im Zusammenhang mit einem Softwarebug in eigenen Hardwaresystemen“. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, das Problem sei nicht systemisch. Andere Banken seien nur betroffen, soweit sie an Transaktionen mit Chase beteiligt waren. Kunden hätten weiterhin Zugriff auf Konten und Guthaben. Die Bank wollte den Fehler bis Tagesende beheben. US Bank, Truist, PNC und Capital One erklärten, nicht direkt betroffen zu sein.

Der Fall zeigt, wie eng das digitale Zahlungssystem verflochten ist: Ein Fehler in den Rechnern eines einzigen Instituts reicht, damit Kunden anderer Banken auf ihre Überweisungen warten. Wer Bargeld im Haus hatte, konnte an diesem Montag trotzdem einkaufen.

Ein Mitarbeiter einer Chase-Filiale in Washington sagte Fox Business, die Störung habe gegen 10 Uhr begonnen und sei kurz nach 15 Uhr behoben gewesen. Die Geldautomaten der Bank funktionierten dort nach Angaben des Filialleiters die ganze Zeit.

Erst am Samstag hatte Microsoft einen weltweiten Ausfall von Outlook und Teams behoben, nun stockte der Zahlungsverkehr in den USA. Sind solche Störungen Vorboten eines großen Crashs oder eines Blackouts? Und sollte man vorsorgen? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät ohnehin zu Vorräten für zehn Tage und zu Bargeld im Haus, denn bei Stromausfall funktionieren auch Geldautomaten nicht mehr.